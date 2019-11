Investigan a mandos municipales

En la Policía Municipal de Hermosillo se están tomando todas las medidas para actuar contra los mandos que permitieron que alguien que no pasó los exámenes de Centro de Evaluación Control y Confianza haya estado en funciones armadas.

Gilberto Landeros Briseño, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se refirió al caso de los dos agentes detenidos por el delito de violación, y precisó que uno de ellos no debió estar armado por no estar autorizado para ello al no aprobar los exámenes del C3.

“Definitivamente es un caso deshonroso en cuanto a una denuncia, se están tomando todas las medidas desde adentro para tomar decisiones para el personal que los haya designado para funciones”, citó.

El jefe policiaco aseveró haber sido enérgico al tomar el cargo para exigir que todos los reprobados no estuvieran portando armas.

“Porque yo he girado instrucciones de que todo el personal que esté en situaciones críticas no se le emplee en situaciones armadas; y de las dos personas que fueron detenidas, solamente una está sin aprobar el C3”, expresó.

Asimismo, Landeros Briseño añadió que se están realizando los procedimientos jurídicos para solucionar la problemática que representan los agentes que no avalaron la evaluación.

“Son 169 elementos que no aprobaron el C3 y se está llevando a cabo el procedimientos jurídico, por eso he hecho muchos cambios y otros cambios vendrán por investigaciones que se han hecho adentro de la dependencia”, manifestó.

El funcionario preció haber colaborado con las autoridades para que la detención de los dos imputados en el delito referido fuera breve.

“Nosotros proporcionamos todos los elementos necesarios para que se llevara a cabo la detención de esas dos personas, por eso ese caso se realizó en una forma tan breve”, finalizó.