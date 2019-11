Inmortalizan a Fernando Valenzuela

Además del ex lanzador sonorense fueron entronizados los ex jardineros Ricardo Sáenz y Daniel Fernández, así como el ex directivo Cuauhtémoc Rodríguez

El ex lanzador mexicano Fernando Valenzuela, los ex jardineros Ricardo Sáenz y Daniel Fernández, así como el ex directivo Cuauhtémoc Rodríguez, fueron inmortalizados al ingresar al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano.

Luego de cinco años de espera por la edificación del nuevo recinto de este deporte en Monterrey, se realizó la primera entronización en el lugar y fue con los cuatro antes mencionados.

Todos fueron elegidos en el 2014 para ingresar al Salón de la Fama y tras ese tiempo de espera, fueron los primeros inmortalizados en una ceremonia en este lugar.

Se llevó a cabo la develación de las Placas que estarán en el Nicho de los Inmortales.

Cada nuevo Inmortal encendió su placa que lo hace oficialmente Entronizado al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano.

Ahora ya son 200 inmortales en el recinto

Nacido en 1960 en Etchohuaquila, Sonora, el ex lanzador Fernando Valenzuela jugó tres temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol y en 1979 obtuvo el galardón de Novato del Año, cuando jugaba con los Leones de Yucatán.

Valenzuela llegó a las Grandes Ligas, donde jugó 17 temporadas, ganó 173 juegos y perdió 153, logró 2074 ponches, y su mayor alcance fue haber ganado la Serie Mundial en 1981 con los Dodgers de Los Ángeles y ahora fue entronizado.

El ex jardinero Daniel Fernández nació el 20 de agosto de 1965 en Ciudad Cardel, Veracruz, jugó 26 temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol con los Diablos Rojos del México, sólo en una vistió la franela de los Cafetaleros de Córdoba. Tuvo diversos logros como el batear por encima de .300, 14 de ellas de manera consecutiva.

El ex jardinero Ricardo Sáenz nació en Sacramento, Coahuila, el 24 de febrero de 1962 y disputó 25 campañas en la LMB con diferentes equipos y uno de sus logros fue lograr el récord de dobles en todos los tiempos con un total de 496 y cinco veces conectó más de 20 jonrones en una campaña, entre otros logros en su carrera.

El otro inmortalizado fue el ex directivo Cuauhtémoc Rodriguez, quien nació en 1936 en Yavaros, Sonora, y dirigió a equipos como Tecolotes y Tigres en la Liga Mexicana de Beisbol, donde ganó nueve títulos de Liga, fue miembro del Comité de Selecciones Nacionales y representó a la LMB ante la Minor Leagues Baseball, sólo por mencionar algunos logros.

En tanto, el exlanzador mexicano Fernando Valenzuela aseguró para él es un honor ingresar al Salón de la Fama del beisbol mexicano.

«Es una fecha memorable para mí. Miré a varios que ya están el Salón de la Fama y es algo que ha continuado en el recinto, tener a los deportistas y ser uno de los primeros en este nuevo recinto es para mí un gran honor.

«Todos los que están en el Salón de la Fama es algo grande, será algo positivo que siga el Salón de la Fama aquì en Monterrey, que es una ciudad beisbolera», expresó el ex pelotero.