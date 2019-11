Incentiva a estudiantes del Cobach que viajarán a Dubai

A poner en alto el nombre de México y siempre dar el extra, con mucha responsabilidad y perseverancia, llamó el secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero González, a los alumnos de Cobach que representarán a México en la final mundial del concurso F1 in Schools 2019.

Al reunirse con los miembros de la Escudería Desert Fox, integrada por alumnos que cursan sus estudios de bachillerato en el plantel Cobach “José María Maytorena Tapia”, de Guaymas, y en el plantel Empalme, enfatizó que, aunque compitan con jóvenes de otras nacionalidades y diferente formación académica, competirán en igualdad de circunstancias.

“Estoy seguro que ustedes se esforzaron más que el resto de sus compañeros para tener este resultado. Tienen una excelente oportunidad, pero tienen un gran reto, que es la posibilidad de poner en alto el nombre de México, Sonora, Guaymas y Empalme”, subrayó.

Guerrero González recordó que, en anteriores ediciones de dicho evento internacional, han participado equipos sonorenses que lograron un importante desempeño.

“Las oportunidades se logran a base de trabajo, organización y mucha disciplina, sin descuidar el principal requisito que es mantener la unidad del equipo. Por eso hay que dar el 110 por ciento, no quedarse en la rayita y decir que ya se cumplió con el objetivo”, agregó.

La Escudería Desert Fox de Cobach Sonora, Campeones Nacionales en el Desafío F1 in Schools categoría Profesional, participarán, al lado de otras dos escuderías mexicanas, en la gran Final Mundial F1 in Schools a celebrarse del 21 de noviembre al 2 de diciembre en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

F1 in Schools, es un desafío tecnológico con el objetivo de promocionar la Ciencia, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas (STEM, por sus siglas en Inglés), entre jóvenes estudiantes, simulando los procesos por los que tiene que pasar una escudería de la Formula 1 en la vida real.

En cada competencia, los integrantes de las escuderías deben diseñar, analizar, fabricar, probar y correr en una pista de 20 metros un carrito miniatura propulsado por un tanque de CO2.