Impactará recorte federal a Sonora

Existe preocupación en la Secretaría de Economía del Estado porque el recorte presupuestal federal impactará al estado de Sonora, al disminuirse recursos en sectores básicos en el crecimiento y desarrollo económico, así como la desaparición de apoyos en innovación y tecnología.

Jorge Vidal Ahumada, titular de la dependencia estatal, abundó que a nivel nacional únicamente en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Secretaría de Economía se registra un recorte de 24 mil millones de pesos.

La delegación de la Secretaría de Economía en Sonora operó en el 2018 con mil 600 millones de pesos, en el 2019 fue menor y en el 2020 no tiene contemplado recursos, argumentó el funcionario estatal.

Subrayó que estos recursos tenían un efecto multiplicador, al acoplarse el Gobierno del estado con varios programas para detonar el desarrollo.

En el sector turismo, al desaparecer el programa de Pueblo Mágicos, que representaban 74 millones de pesos, preocupa que haya mucha obra que quedará pendiente en Álamos y otras pequeñas localidades circunvecinas, abundó Vidal Ahumada.

También desaparecen las convocatorias del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), donde empresas bajaban recursos federales, tal es el caso de TE Connectivy y Magna, con estos recursos desarrollaban todas las tecnologías y ante la ausencia de éstos las empresas deberán invertir únicamente ellas, resaltó.

“De que nos va afectar el recorte presupuestal nos va afectar la verdad y lo que estamos tratando de hacer primero es que los esfuerzos de inversión continúen, motivar que las empresas continúen su desarrollo tecnológico y que no se vaya a suspender”, resaltó.

En el caso de las becas al extranjero, que también fueron canceladas, se tratará de hacer un programa modesto en Sonora para que continúe, antes era una mezcla de recursos federales con estatales, “vamos a tener que caminar con un solo pie, mucho más lento y con todo lo que ello implica”.

El estado no cuenta con los recursos suficientes, pero se harán esfuerzos extraordinarios, confían que las empresas grandes no se retiren, posiblemente no vengan más inversiones de grandes magnitudes, precisó el secretario de Economía.