Hallan muerto a niño secuestrado

Tras ser plagiado de su escuela hace una semana, agentes antisecuestros encontraron ayer el cuerpo del menor de seis años, en las inmediaciones de una colonia de la periferia.

Agentes de la Coordinación Estatal Antisecuestros desde hace días comenzaron la búsqueda del niño, sin ubicarlo, mientras que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJE), informó que abrió una carpeta de investigación.

Mariano del Ángel fue raptado de la primaria «Emma Vázquez», en la Colonia El Mirador, el pasado 19 de noviembre, presuntamente por el ex chofer de su familia.

Ese día, su madre, Claudia Matta, publicó un mensaje en redes sociales en el que avisó que su hijo había sido robado de su escuela.

Matta agregó que por protocolos y seguridad del niño no difundieron de inmediato el hecho para solicitar ayuda.

La madre detalló que presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), y que mañana (miércoles), las autoridades emitirían la Alerta Amber para reforzar la búsqueda.

Sin embargo, medios locales señalaron que el cuerpo de Mariano del Ángel fue encontrado hoy en las inmediaciones de la Colonia La Paregrina.

Al parecer, el ex chofer del padre del menor lo raptó de la escuela y ese mismo día le provocó la muerte.

Antes, habría pedido a la familia de la víctima un rescate por una suma millonaria con la promesa de regresar al menor con vida.

Trascendió que el ex trabajador de la familia fue despedido días antes del plagio.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJE) descartó confirmar la muerte del menor, como lo aseguran medios locales.