Cesan a elemento policiaco municipal por pedir “mordida”

Los valores no se enseñan en la escuela o en la iglesia, sino en la familia, de ahí que si desde pequeño no les inculcaron éstos, no se puede responsabilizar a las autoridades como tampoco se puede poner a un policía en cada crucero o en cada casa para que no ocurran hechos violentos o que dañen el patrimonio, es cuestión de cultura.

Japón es uno de los países con menor índice de robos patrimoniales, prácticamente no existe esa problemática, porque desde pequeños enseñan a los niños y niñas que tienen que respetar, así como a la autoridad, a sus mayores y por supuesto a sus padres.

Y ¿por qué comento lo anterior? Pues porque el pasado jueves un joven compañero de trabajo fue víctima de un mal elemento de la Policía Municipal, luego de que participó en un choque, del cual asumió su responsabilidad y aun así fue amedrentado y obligado a entregar seis mil pesos a ese mal agente policiaco, ya que le dijo que “lo metería preso”.

Naturalmente si usted nunca ha participado en un accidente, a pesar de que tenga todos los documentos en regla, en un vehículo nacional, con licencia vigente, y acepta pagar daños, y aun así le amagan con que lo meterán en la cárcel, pues se asusta y fue lo que ocurrió con esta persona, a quien para colmo, este remedo de agente, lo llevó en la patrulla a hacer el retiro del banco.

Por suerte, luego de que hablamos con el afectado, interpuso la denuncia respectiva y ese agente ya está en proceso de ser despedido y por lo pronto, quedó fuera de funciones, pese a que devolvió el dinero y todavía le dijo a nuestro compañero “me hubieras dicho”, ¿qué le iba a decir? ¿que laboraba en un periódico? Se supone que a todos nos deben de tratar igual sin importar cuál sea nuestra actividad.

Para colmo, el agente de nombre David, tras entregarle el dinero le comentó a nuestro compañero “ya me voy a dormir, me levantaron muy temprano”, suponemos que fue alertado por alguno de sus compañeros y le dijeron devolviera el dinero, sin embargo, eso no lo exime de su responsabilidad y de haber cometido un delito.

Por suerte, esa ha sido una de las indicaciones que ha dado desde el principio de su administración, la alcaldesa Celida López Cárdenas, de lo que están conscientes los jefes de la corporación municipal y ojalá que quienes sean víctimas de estos malos agentes, los denuncien, sin miedo, porque es hora de sanear la corporación.

Gracias a ahorros entregan 100 nuevas unidades a la AMIC

Muy satisfechas se observó ayer tanto a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano como a la Fiscal General de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova, durante la entrega de 100 patrullas que atestiguó la mandataria estatal, las cuales serán utilizadas por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, en 15 municipios.

Y es que la inversión que se realizó en la renovación de la flota vehicular de la corporación fue resultado de ahorros que se realizaron tanto con el cuidado de energía eléctrica, recorte de viáticos, restricción en el uso de teléfono celular y asesorías profesionales, lo que derivó en estas nuevas unidades.

Cabe señalar que en lo que va de año ya se han entregado 177 vehículos nuevos, que tanto se requieren sobre todo en localidades de difícil acceso, en donde fácilmente se desgastan las unidades.

Es indudable que cuando existe voluntad, y sobre todo cuando se cuenta con el ejemplo de una gobernante como Claudia Pavlovich, quien se ha esforzado en una administración limpia y transparente, se logran resultados como el que vimos.

Qué rápido perdió la memoria AMLO y ahora Ayotnizapa no es crimen de Estado

Indudablemente que tiempos traen tiempos y no es lo mismo ser borracho que cantinero, como dice el refrán y ahí tenemos el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante años lucró con la tragedia de los 43 normalistas de Ayotzinapa y ahora resultó que la masacre que afirmó era un crimen de Estado, pues no es así.

¿Por qué? Porque el Estado es él, y por supuesto que no se va a meter en “camisa de once varas”, pero de verdad cada vez que el mandatario suelta ese tipo de aseveraciones nos da escalofríos.

