Aprovechan sonorenses el Buen Fin en el “otro lado”

¿Qué tal le fue de Buen Fin? Esperemos que haya sido de los compradores conscientes y haya elegido productos que realmente necesitaba, o mejor, se haya abstenido de realizar gastos innecesarios.

La verdad, me tocó darme una vuelta por varios centros comerciales, y aunque me tocó ver bastante gente, no había esa “sicosis” de años anteriores, ni tuve oportunidad de ver gente con los carritos rebozando de objetos, sobre todo pantallas gigantes de televisión.

Tal vez porque la gente que adquirió productos en años anteriores todavía tiene los pagos “a meses sin intereses” en sus tarjetas de crédito, o simple y sencillamente analizaron bien y no compraron artículos innecesarios.

Sin embargo, hay que señalar que como mucha gente recibió el pago adelantado de su aguinaldo, el cruce a Estados Unidos, con todo y que el peso estaba a casi 20 pesos por billete verde, estuvo saturado desde el jueves por la noche.

Nos comentaban amigos residentes de Nogales, que el cruce, tanto por “arriba” como por la garita DeConcini, por “abajo”, estuvo saturado y el tiempo de espera en promedio, durante el sábado, fue de tres horas para poder cruzar.

Las tiendas de Nogales, Tucson y puntos intermedios también lucieron con gran cantidad de sonorenses que hicieron su “buen fin” en el “otro lado”.

Hay otros que se están esperando para el último viernes de este mes, cuando en Estados Unidos se conmemora el Viernes Negro o “Black Friday”, tras la celebración del Día de Gracias o Thanksgiving, también conocido como Día del Pavo, en donde se tienen grandes ofertas, para acudir a hacer sus compras navideñas.

Cabe señalar que con el Día de Gracias en el vecino país inician las festividades de Navidad y Fin de Año, y la fecha es de las más significativas para nuestros los estadounidenses, mucho más que Navidad y Año Nuevo.

Pero además, a diferencia de muchas ocasiones en México, las ofertas son reales, a los precios regulares no se les sube para hacer descuentos, como lamentablemente ocurre en muchos de los comercios mexicanos.

Preocupa terquedad de AMLO en dividir y “clasificar” a mexicanos

En verdad que no entendemos la necesidad que tiene el presidente de México, porque es presidente de todos los que radicamos en este país, no solo de los que votaron por él, de dividir a los mexicanos en chairos y fifís, en liberales y conservadores y ahora, lamentablemente, en el caso de las personas de la tercera edad, en indígenas y mestizos.

Pero ¿qué necesidad? Decía Juan Gabriel, en una de sus canciones, y es lo que nos preguntamos muchos, cuando escuchamos el mensaje de Andrés Manuel López Obrador al señalar que a los adultos mayores indígenas les llegaría su apoyo a los 65 años y a los “mestizos” a los 68, la pregunta es ¿cómo sabrán quien es mestizo o quien es indígena?

De hecho muchos de los habitantes de los pueblos indígenas son extranjeros que se casan, juntan o viven en pareja con los residentes originales, entonces, ahí son mestizos, pero el solo hecho de nacer en México los hace mexicanos, sin importar quienes sean sus padres y la Constitución no habla de castas, como era antes de la Independencia de México, o bien ¿estamos retrocediendo a aquella época?

Creo que los asesores le están fallando y feo a López Obrador, o él no se deja ayudar y eso le pegará más a su “popularidad” porque está enseñando el cobre más rápido de lo que muchos creían.

