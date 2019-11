Lamentable la desaparición del Seguro Popular; queda desamparada la población

Creo que la estrategia de desaparecer todo lo que durante años costó construir, a lo que se comprometió en campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador, está equivocada al mantener elefantes blancos y desaparecer programas y organismos necesarios, como es el caso del Seguro Popular.

Si usted era beneficiario de este programa, sabrá que verdaderamente sacaba del apuro sobre todo a familias de escasos recursos, pero también a quienes por una razón carecen de seguridad social y optaban por este servicio en caso de una enfermedad.

Y es que aunque usted tenga un salario decoroso, pero carece de seguridad social, cualquier procedimiento médico que requiera es sumamente oneroso, por lo que una familia se descapitaliza fácilmente.

Con mayor razón aquellas familias que no cuentan ni con lo indispensable para cubrir sus necesidades, mucho menos para atender una enfermedad, por más sencilla que sea, mucho más cuando es un padecimiento grave.

Si usted acude a una consulta médica en el Hospital General del Estado y no tiene Seguro Popular, ésta tiene un costo de más de 300 pesos, esto es, más de dos días de salario mínimo.

Pero si se atreve a buscar atención en una consulta médica privada con algún especialista, tendrá que desembolsar más de mil pesos, sin embargo, en el caso del Seguro Popular se pagaba una módica cantidad.

De ahí que es sumamente lamentable que el actual gobierno federal haya tomado la determinación de eliminar este programa y peor aún no contar con alguno que lo sustituya.

Y aunque no nos debería de extrañar porque ha sido la estrategia del actual gobierno, al eliminar los beneficios a las mayorías y privilegiar a sus militantes, realmente más tarde o más temprano, verán que estaban equivocados y solo esperemos que esto no cueste vidas, como ha ocurrido con enfermos con cáncer que no han recibido tratamiento oportuno.

Estrenan en Guaymas Base Operativa de la Policía Estatal

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano les adelantó la navidad a los agentes de la Policía Estatal, ya que inauguró base operativa en Guaymas que atenderá también la región vecina de Empalme, en donde la cosa ha estado por demás caliente, como se dice en el argot policiaco.

Además, la mandataria estatal, durante una intensa gira de trabajo realizado por el vecino puerto, entregó 10 nuevas patrullas para ambas localidades, a fin de disminuir el tiempo de respuesta en la atención de cualquier hecho que se registre.

Cabe señalar que la mandataria también encabezó la reunión de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, en donde participan todos los representantes de seguridad de los tres niveles de gobierno, en donde destacó la gran labor que han realizado los integrantes de la Armada de México.

A esta reunión también acudió la Fiscal de Justicia, Claudia Indira Contras, el secretario de Seguridad, David Anaya y los representantes de la Cuarta Región Militar, entre otros mandos policiacos.

Naturalmente que los más satisfechos fueron los muchachos de Anaya Cooley al estar estrenando la base operativa con capacidad para albergar a 40 elementos aunque en casos especiales podría recibir a 70 más, con lo que se ahorrarán importantes erogaciones en hospedaje y además, se tendrá mejor seguridad.

