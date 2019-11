Hay que cuidar el dinero del aguinaldo y evitar ser víctimas de hampones

A partir de mañana se empezará a notar el aumento en el circulante en la ciudad, de ahí que las autoridades ya tienen listo un operativo para garantizar la seguridad de quienes aprovechando el llamado Buen Fin, andarán de compras por los diferentes centros comerciales.

Se estima que un buen número de empresas paguen mañana el aguinaldo, a fin de que los trabajadores aprovechen las ofertas, de ahí que la recomendación es primero que nada que analice muy bien en qué gastará el estímulo ganado a lo largo del año, porque se avizora que el próximo será complicado.

Así que los expertos recomiendan que pague el mayor porcentaje de sus deudas, que deje un ahorro y que una parte pequeña la utilice para comprar los regalos, sin embargo, como buenos mexicanos, la mayoría desatiende esas indicaciones y “tiran la casa por la ventana”.

Si usted insiste en andar de compras, procure guardar bien el dinero, no llevar grandes cantidades de efectivo y sobre todo, evitar dejar artículos de valor en sus automóviles para evitar los cristalazos.

Cabe señalar que de acuerdo con Seguridad Pública, las dos mil cámaras de videovigilancia que están disponibles en la entidad, estarán 100 por ciento vigiladas para detectar cualquier incidente, pero es mejor ayudar a la autoridad y evite poner en riesgo su integridad física y económica, siguiendo las recomendaciones de los expertos.

Lamentable “debut” de Rosario Piedra en la CNDH

Preocupante que la recién nombrada presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, cuyo único mérito es ser recalcitrante militante de Morena, desconozca que en México han ocurrido 13 asesinatos de periodistas en el actual sexenio.

Piedra Ibarra, cuya designación fue por demás cuestionada, no quiere ver lo que sucede en el sexenio de su amigo y admirado presidente y por el contrario se fue en contra del anterior sexenio.

Sin embargo, le informamos que México, lamentablemente, es reconocido a nivel mundial, como el país más peligroso para ejercer la profesión, incluso más que países que están en guerra.

Ojalá que Piedra Ibarra de un golpe de timón y entienda que su responsabilidad como defensora de los derechos humanos de los mexicanos, es a favor de éstos y no del gobierno en turno, por más amigo que sea el mandatario.

Cabe señalar que su designación es sumamente preocupante, porque quienes violentan los derecho humanos son precisamente las autoridades, y si ella está a favor de éstas, el ciudadano quedará en un estado de total indefensión.

Van contra mandos que autorizaran que laboraran en la calle policías reprobados

El comisario general de la Policía Municipal, Gilberto Landeros, confirmó lo que ya había anticipado la alcaldesa Celida López Cárdenas, en el sentido de que uno de los dos policías municipales que fueron acusados de agredir sexualmente a una mujer, a quien privaron de su libertad y la despojaron de sus pertenencias, no está autorizado para portar arma, como lo hacía.

Aunque no dijo cuál de los dos abusivos sujetos no aprobó los exámenes del Centro de Control y Confianza, conocido como C3, por lo que no debía de andar en la calle y menos portar un arma, Landeros Briseño anticipó que se está investigando al mando policiaco que lo autorizó.

Así que no les extrañe que en breve veamos reacomodos entre los Responsables de Zona o RZ o en otro mando, debido a esta grave omisión que ya sabemos lo que ocasionó. Por lo pronto el sábado se conocerá la resolución que tome el juez en torno al vergonzoso caso…

Correo electrónico [email protected]