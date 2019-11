Gestiona alcaldesa cancelar concesión de alumbrado

Ivanova de los Reyes

De no ser así, se recurrirá a la vía jurídica para finalizar el contrato, ya que se tienen elementos técnicos para demostrar que la empresa no invirtió 780 mdp como han señalado

Antes de que finalice el año se habrá de concretar la cancelación de la concesión a 15 años para el mantenimiento del alumbrado público a cargo de la empresa ConLuz HMO, ya que se cuenta con todos los elementos técnicos para demostrar que no se invirtieron 780 millones de pesos en este servicio como han señalado, afirmó Celida López Cárdenas.

La presidenta Municipal de Hermosillo, señaló que en estos días esperan lograr un acuerdo mutuo con la concesionaria conformada por las empresas ConstrulitaLighting International y Lux Systems, para finalizar este contrato, o bien, se procederá por la vía jurídica podría llevar varios años en resolverse.

«Lo que queremos y a lo que yo quiero invitar a la concesionaria amablemente, es a que se acerquen a firmar el mutuo acuerdo y que se vayan», dijo.

Mencionó que desde septiembre del 2018 no se paga la mensualidad a la empresa que desde marzo del 2017 tienen la concesión de este servicio y que ya cobró por sus servicios 102 millones de pesos.

Explicó que la administración anterior estaba pagando una mensualidad de 18 millones a la concesionaria, que a 15 años sumaría una cantidad estratosférica de tres mil 800 millones de pesos imposibles de pagar, y que duplica el monto que adeuda el Municipio a los bancos, que asciende mil 800 millones de pesos.

Por lo tanto, partiendo de un análisis técnico desde el punto de vista financiero, y donde participaron las instituciones bancarias, está demostrado que en la ciudad sólo se invirtieron alrededor de 500 millones de pesos en el mantenimiento del alumbrado público, y no los 780 millones que la institución bancaria Banorte le prestó a la concesionaria.

Además de que se logró que la institución bancaria Banorte reconozca que están frente a una concesión que vale la pena cancelar, además de que la concesionaria aportó documentación falsa sobre el recurso invertido.

López Cárdenas reconoció que si hay un recurso de aproximadamente 500 millones de pesos invertido en las luminarias, lo cual están dispuestos a pagar al Banco, una vez revocada el contrato de concesión, pero con una tasa de interés justa.

Sobre lo que declaró el abogado de la empresa acerca de que existe una orden de un juez Federal para que el Ayuntamiento no pueda dar mantenimiento a las luminarias, puntualizó que constitucionalmente es responsabilidad del Municipio proveer el servicio de alumbrado público y lo seguirán haciendo.

Añadió que en lo que va del año, la Dirección de Alumbrado Público ha atendido más de seis mil reportes de fallas en las luminarias y siguen recibiendo solicitudes.