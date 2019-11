Gata desaparecida en Oregon hace 5 años reaparece en Nuevo México

La familia propietaria de la gata, de nombre Sasha, pensó que jamás volverían a verla

Santa Fe, Nuevo México, EE.UU.- Una gata que estuvo reportada como desaparecida hace cinco años en Portland, Oregon, fue encontrada en Santa Fe, Nuevo México.

El refugio animal de Santa Fe informó hace unos días que la gata negra de nombre Sasha fue hallada vagando por las calles de la capital del estado. Las autoridades dijeron que, tras escanear su microchip, descubrieron que el minino había viajado más de 1.931 kilómetros (1.200 millas) desde Oregon.

La aerolínea American Airlines ofreció trasladar a la gata a Portland, acompañada por un miembro del refugio animal de Santa Fe. Las autoridades presentarán al animal a Viktor Usov, el propietario del felino.

