Fue JLó víctima de acoso

La cantante público quién le pidió que le enseñara sus pechos fuera de proyecto de trabajo

La famosa cantante Jennifer López hace público quién le pidió que le enseñara sus pechos, fuera de cualquier proyecto de trabajo. Entró en pánico, confiesa también, y el hecho sucedió años atrás.

Jennifer López, quien triunfa actualmente con su nueva película Hustlers, revela que un director de cine una vez le pidió que le enseñase los pechos al momento de decirle que aparecería desnuda en una escena de una película.

El hecho tuvo lugar fuera de un ambiente de trabajo, dice Jennifer y según se reporta en distintos portales de noticias.

«Un director durante las pruebas de vestuario me pidió que me sacase la camiseta porque se suponía que iba a salir desnuda en la película», cuenta Jennifer en una mesa redonda rganizada por la revista The Hollywood Reporter.

«Quería ver mis pechos. Y yo le dije que no estábamos en el plato», explicó López, quien no quiso dar el nombre del director que le pidió tal acción.

Eso sí, los hechos sucedieron cuando Jennifer filmaba una de sus películas, aunque tampoco quiso decir cuál, ni en qué año la rodaron.

«Dije que no, me defendí a mí misma. Pero recuerdo que en ese momento me entró el pánico. Y, por cierto, había una diseñadora de vestuario en la habitación conmigo», precisó.

En el momento en que salí de la habitación, la diseñadora de vestuario me dijo «siento mucho lo que acaba de ocurrir», recordó la actriz, quien es originaria de Nueva York.

Jennifer López arrancó en los primeros días de octubre pasado la filmación de su nueva película Marry Me, en la que actúa al lado del cantautor colombiano Maluma, en su debut de él como actor.

Jennifer compartió en su cuenta de instagram algunas fotografías en las que aparece al lado de Maluma, en la filmación, y posteriormente en uno de sus conciertos celebrados en Nueva York y en donde lo invitó a cantar a su lado.