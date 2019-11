Exigen pago guardias de seguridad del HIES

Personal de Seguridad Privada del Hospital Infantil del Estado (HIES) se manifestó ayer para exigir el pago atrasado de su quincena y seguridad social por parte de la empresa que los contrató, con razón social «Seguridad Privada del Desierto».

Mario Antonio Ramírez Grijalva señaló que está es la segunda ocasión en que compañía se retrasa en los pagos de los salarios, siendo la quincena correspondiente al 15 de octubre que se atrasó siete días y cuatro en esta última.

Refirió que los representantes de la empresa no les han dado la cara y mandan emisarios o supervisores para amenazar a los trabajadores con despedirnos si no regresan a sus labores.

«Son muchos los abusos que está cometiendo la empresa con los trabajadores, incluyendo el no otorgarnos seguro social; también nos está quitando un bono de 900 pesos al cometer una falta y ellos se retrasan siete días en el pago y nadie les dice nada», expresó Ramírez Grijalva.

Son alrededor de 20 trabajadores de seguridad los que se manifestaron ayer de manera pacífica, y quienes consideran que esto posiblemente es una estrategia de la compañía para amedrentarlos y presionarlos para que renuncien a fin de evitar pagarles aguinaldo de fin de año y otras prestaciones a las que tienen derecho.