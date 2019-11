Evitarán que delincuencia se asiente en Sonora

Los ciudadanos esperan que sus autoridades trabajen coordinadamente para hacer frente a los hechos delictivos que acontecen en la entidad, y en respuesta, los tres niveles de gobierno unen esfuerzos para que la delincuencia no tenga carta de residencia en Sonora, enfatizó el secretario de Gobierno, Miguel Pompa, al encabezar la décimo novena sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Ante presidentes municipales, miembros del gabinete estatal, y representantes federales, aseveró que el estado no se acostumbrará a presenciar hechos que lastimen a sus ciudadanos, por lo cual se requiere de la unidad y firmeza de todos los sectores de la sociedad.

“No nos vamos a acostumbrar a estar presenciando hechos tan monstruosos, tan lapidarios, tan reprobables como los que están queriendo tomar, y sacar presencia, no lo debemos de permitir, solamente lo vamos a lograr si continuamos con estas acciones que el día de hoy nos han presentado aquí a todos nosotros, y solamente vamos evitar que esto se propague si nosotros nos mantenemos firmes y unidos”, señaló.

El secretario de Gobierno añadió que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ha ratificado su respaldo a los municipios para hacer frente a los hechos delictivos, y juntos garantizar la seguridad de los ciudadanos.

“Tienen una gobernadora que se los dice: no están solos, ella todo lo que puede aportar para este rubro de seguridad pública lo está haciendo”, indicó.

David Anaya Cooley, secretario de Seguridad Pública, expuso la creación de las comisiones de información, de certificación y acreditación, y de prevención del delito y participación ciudadana, a fin de compartir información y conjuntar los esfuerzos de cada entidad al interior del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

“De conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, para el conocimiento y atención de los aspectos que sean materia de coordinación, el Consejo Estatal cuenta con tres comisiones ordinarias, en las cuales podrán participar las dependencias u organismos públicos relacionados con sus actividades, así como instituciones académicas, o agrupaciones del sector privado y la sociedad civil en general”, resaltó.

Francisco Salazar, integrante del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, reconoció el trabajo que se está haciendo por parte del Gobierno del Estado en materia de seguridad, donde se ha demostrado la determinación y disposición para trabajar con todos los sectores.