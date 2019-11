Es Sarita Sosa amante de su cuñado

Nuevamente la joven de 24 años está en la mira de millones de personas luego de que se divulgó que sostiene un amorío con su cuñado, el hermano de su esposo

Sarita Sosa se convirtió en una de las villanas de los mexicanos por la forma en que se comportó después de la muerte de José José.

Varios son los famosos que salieron a defenderla, como Sergio Mayer, quien aseguró que la estaban juzgando mal porque las intenciones de Sarita eran buenas y todo había sido producto de un malentendido y de la forma en la que varios medios habían llevado la cobertura del fallecimiento del Príncipe de la Canción.

De acuerdo con una fuente cercana a Sarita que declaró para una revista de circulación nacional, su esposo le dio empleo a su hermano de chofer y guarura de Sarita, pero estos dos han estado involucrándose más de la cuenta y ahora ella podría tener un romance con Didier, el hermano de Yimmy.

El romance entre Didier y Sarita comenzó a finales del año pasado cuando la salud de su padre empeoró y ella tenía que salir constantemente al hospital a verlo. La confianza con Didier incrementó a tal grado que se volvieron inseparables: iban juntos al gimnasio, al super y a todos lados.

Además, la fuente reveló que Yimmi no dice nada porque está muy cómodo viviendo a costa de Sarita y el dinero de su finado suegro, el cantante José José.

Por otro lado, la persona que reveló toda la información, a esta famosa revista de espectáculos aseguró que Sarita no piensa despegarse de su mamá y menos ahora que sabe que esta será la única heredera de José, pues no la baja de interesada y perversa a tal grado que no duda que haga lo mismo con ella que con su padre.