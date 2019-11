Es JLo nominada a premios AARP por estar «grandecita»

Los premios Movies for Grownups luchan contra la discriminación por edad en la industria del cine

Una nueva tanda de películas nominadas por una organización mediática influyente ha sido anunciada, y las cintas de superhéroes y «Frozen 2» no aplican en este caso.

Antonio Banderas y Jennifer López, en cambio, sí figuran entre los candidatos.

La organización para jubilados AARP anunció el martes la lista de nominados a los premios Movies for Grownups, diseñados para recompensar a aquellas películas que resuenan con los espectadores mayores y luchan contra la discriminación por edad en la industria del cine.

La lista incluye «El amor menos pensado» de Juan Vera (Argentina) y «Dolor y gloria» de Pedro Almodóvar (España) en el apartado de mejor película en lengua extranjera, y al cineasta brasileño Fernando Meirelles entre los nominados a mejor director, por «The Two Popes»‘ («Los dos papas»)

Las nominadas a mejor película son ‘A Beautiful Day in the Neighborhood’ (Un buen día en el vecindario), ‘Bombshell’ (‘El escándalo’), ‘Little Women» (‘Mujercitas’), ‘Marriage Story’ (‘Historia de un matrimonio’), ‘Once Upon a Time in Hollywood’ (‘Había una vez en Hollywood’), ‘The Farewell’, ‘The Irishman’ (‘El irlandés’) y ‘The Two Popes’.

La categoría de mejor actriz incluye a Isabelle Huppert (‘Frankie’), Helen Mirren (‘The Good Liar’, o ‘El buen mentiroso’), Julianne Moore (‘Gloria Bell’), Alfre Woodard (‘Clemency’) y Renee Zellweger (‘Judy’).

Y la de mejor actor, además de Banderas, a Robert De Niro (‘The Irishman’), Eddie Murphy (‘Dolemite is My Name» o ‘Dolemite’), Jonathan Pryce (‘The Two Popes’) y Adam Sandler (‘Uncut Gems’).

Tony Danza será el anfitrión de la ceremonia, que se transmitirá en vivo por PBS el 19 de enero desde el Beverly Wilshire en Beverly Hills, California. Annette Bening recibirá un premio a la trayectoria.

Jennifer López, nominada por su trabajo en ‘Hustlers’ (‘Estafadoras de Wall Street’), se disputará el premio a la mejor actriz de reparto con Laura Dern (‘Marriage Story’), Nicole Kidman (‘Bombshell’), Maggie Smith (‘Downton Abbey’) y Zhao Shuzhen (‘The Farewell’).

También se entregarán premios en categorías como mejor guion, mejor cinta de camaradas, mejor cápsula de tiempo, mejor documental y mejor elenco.