Entrega gobierno estatal paquete económico

Con una propuesta que privilegia la austeridad y la disciplina financiera, dando prioridad a los rubros de educación, salud y seguridad pública en beneficio de las familias sonorenses, el secretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos, entregó a legisladores locales la propuesta de paquete económico para el ejercicio fiscal 2020.

La propuesta del Presupuesto Estatal para 2020 contempla la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos por 70 mil millones 262 mil pesos, de los cuales, 32 por ciento de estos recursos son estatales y 68 por ciento federales.

A nombre de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Martín Matrecitos Flores, presidente de la Mesa Directiva, recibió los documentos que detallan los conceptos de ingreso y los egresos en renglones como: Gasto Social, Corriente, Inversión Pública y Desarrollo Económico, Municipios y Órganos Autónomos.

Junto a Daniel Galindo Ruiz, tesorero del Estado y Gustavo Rodríguez Lozano, subsecretario de Egresos, Raúl Navarro Gallegos informó que se proyectó un presupuesto en equilibrio financiero entre el ingreso y gasto en apego a los principios de disciplina financiera; reduciendo el gasto en servicios personales en un 4 por ciento en términos reales en relación a 2019; además de destinar el 60.23 por ciento del gasto programado al gasto social, principalmente en educación, salud, seguridad y desarrollo social.

«El paquete presenta una propuesta fiscalmente responsable ante un entorno económico adverso, bajo principios de disciplina financiera y austeridad, redirigiendo gasto operativo a la atención de sectores prioritarios e implementando estrategias que impulsarán el bienestar y el desarrollo económico en el estado; planteamos un presupuesto de gasto responsable, con restricciones presupuestales a todas las dependencias, organismos y fideicomisos del poder ejecutivo”, indicó.

La reducción del 4 por ciento en el gasto de Servicios Personales, detalló Navarro Gallegos, será a través de la implementación de controles y medidas de eficiencia en el gasto para obtener economías en el capítulo mil.

Agregó que para 2020, se estima que las participaciones federales a las entidades federativas disminuyan en términos reales en 0.9 por ciento con respecto a lo aprobado en 2019; para Sonora se prevé una caída aún mayor, del 1.9 por ciento, lo que significa que el estado recibiría mil 106 millones de pesos menos de recursos federales el próximo año.

En cuanto a las transferencias federales destinadas a salud; educación e inversión se prevé una reducción del 7.8 por ciento en términos reales con respecto al presupuesto 2019.

Navarro Gallegos destacó que en este ejercicio fiscal 2020 no se contempla la implementación de nuevos impuestos, se cancelarán plazas laborales no prioritarias y no habrá incrementos salariales a personal de confianza, y mencionó que en los próximos días el documento se encontrará disponible para consulta en la página de la Secretaría de Hacienda de Sonora, http://haciendasonora.gob.mx/.

El titular de la Secretaría de Hacienda explicó que en el proyecto de paquete presupuestal se mantiene el gasto irreductible en sectores estratégicos de salud, seguridad y educación.

Señaló que ante la caída significativa de recursos de programas federales en materia de inversión y los retos que enfrenta Sonora, se plantea recurrir a la contratación de un monto sostenible y responsable de financiamiento por mil 300 millones de pesos, para impulsar la inversión pública productiva del estado, y a su vez, atender las demandas de la población en materia de salud, seguridad, entre otras necesidades de infraestructura.

Martín Matrecitos Flores, presidente del Congreso del Estado, señaló que con fundamento en lo dispuesto en la fracción séptima del artículo 79 de la Constitución Política del Estado de Sonora, el paquete económico para el ejercicio fiscal 2020, las comisiones primera y segunda de Hacienda lo discutirán, analizarán y dictaminarán para ser votado en sesión del pleno.