Encarnará Clive Owen a Bill Clinton en serie de televisión

La trama será sobre el amorío que tuvo el expresidente estadounidense con la becaria Monica Lewinsky

El actor británico Clive Owen interpretará al ex Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en la tercera temporada de la serie de televisión American CrimeStory.

De acuerdo con el portal de la revista estadounidense Variety, la tercera entrega de la serie se centrará en el juicio político de Clinton y el escándalo de Monica Lewinsky, quien tuvo una relación íntima a los 22 años con el entonces mandatario, mientras hacía una pasantía en la Casa Blanca.

Anteriormente se anunció que BeanieFeldstein interpretará a Lewinsky, con Sarah Paulson como Linda Tripp y AnnaleighAshford como Paula Jones, aún no se ha elegido a la actriz que interpretará a Hilary Clinton.

La tercera temporada se basará en el libro de Jeffrey Toobin, «Una Gran Conspiración: la Verdadera Historia del Escándalo Sexual» que casi derrocó a un presidente, y comenzará a rodarse a principios de 2020 con fecha de estreno prevista para el 27 de septiembre.

Recientemente, Owen, nominado al Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su papel en el drama Closer, también participó en un papel principal en la próxima serie de drama Lisey’sStory junto a Julianne Moore.

También es conocido por protagonizar papeles en películas como Children of Men, InsideMan, Gosford Park, Sin City y Shoot ‘em Up.