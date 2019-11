Caos vial en Hermosillo a causa de la lluvia; los bulevares y calles intransitables

Qué bueno que se suspendieron las clases miércoles y jueves en todos los planteles de educación básica de Hermosillo y 58 más de la entidad, porque de plano no se podía transitar por las calles de este “desmoronado” pueblo que está muy lejos de ser lo que ha sido siempre, uno de los municipios más bellos de nuestro país. Afortunadamente, desde las 6:00 de la mañana del miércoles empezó a llover y no ha cesado la lluvia por más de 24 horas y según los pronósticos de las autoridades seguirá el “chipi chipi” por varias horas más.

Los chamacos felices de la vida por este asueto de tres días – miércoles, jueves y viernes-, que viene siendo como un adelanto de las vacaciones largas. Sin embargo, los papás se las vieron “negras” porque no hallaban en donde dejar a sus hijos para poder irse a trabajar, por lo que las abuelas fueron las que pagaron “el pato” y se hicieron cargo de las niñas y niños que estudian primaria, secundaria y hasta preparatoria, en muchos casos. El suspender clases en las escuelas provoca un problema social, porque se acabaron los tiempos de que mamá se quedaba en casa.

Por otra parte, Hermosillo, me duele decirlo, porque es mi ciudad, en donde nací y crecí, en el barrio de Sambenito, en estos tiempos modernos en donde gobiernan un nuevo partido que se llama Morena y que se encuentra en una etapa experimental, no ha podido con el “paquete” y prácticamente se vino abajo. No es culpa de la alcaldesa Celida López Cárdenas, si no del “moreno” mayor, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que pretende que los municipios salgan adelante solo con el apoyo de Dios y cero recursos económicos.

Los Gobernadores y los alcaldes esperan que López Obrador cambie de postura y se dé cuenta de la realidad del país y no se “cierre” en su capricho de lo que para él es ser un buen gobernante. Creo que debe de reflexionar y no permitir que el país se hunda. Por lo pronto el Presidente ya dialogó con los empresarios del país y entendió que sin inversión no ha crecimiento. Los mexicanos necesitamos a un presidente que facilite las cosas y no que las haga más difíciles.

Y, volviendo al tema de las lluvias, estas continuarán este jueves y posiblemente el viernes. Lo que sí les informo, que después de estos tres días húmedos, se viene de lleno el frío. Según las autoridades el fin de semana habrá bajas temperaturas en todo el estado y en Hermosillo el termómetro bajará hasta siete u ocho grados centígrados, por lo que hay que abrigar muy bien a los niños ya las personas de la tercera edad. No dejarlos que hagan los que ellos quieran. Los menores mayores de tres años no les gusta andar muy abrigados, les gustan más la libertad.

Reconoce Gobernadora Claudia Pavlovich a Servidores Públicos Íntegros del Año

Sonora ha logrado los primeros lugares a nivel nacional en materia de mejores prácticas de gobierno, gracias al desempeño de sus servidores públicos, quienes predican con el ejemplo como debe de trabajarse en el servicio público, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al entregar reconocimientos a los Servidores Públicos Íntegros del Año.

En esta ocasión fueron distinguidos Xóchitl Bojórquez Galaz, con 15 años de trayectoria en la Secretaría de Gobierno, y Alfonso Andrade Cervantes, con 27 años de experiencia en Conalep plantel San Luis Río Colorado, a quienes la gobernadora Pavlovich agradeció su desempeño durante este tiempo laborado.

“De verdad los felicito a todos, por hacer de este gobierno que hemos ganado muchos premios y gracias a ustedes, somos el primer lugar a nivel nacional en transparencia y en manejo de recursos públicos federalizados, y para aquellos que son incrédulos por profesión ahí están los resultados, ahí pueden checar, ahí estamos, a base de mucho esfuerzo, y es gracias a cada uno de ustedes que sé que hacen todos los días su mejor esfuerzo por entregarse al servicio público”, aseveró.

Luego de resaltar la gran responsabilidad que significa ser servidor público, la oportunidad de servir a los demás y de entregarse todo el tiempo que sea posible a esta actividad, la mandataria destacó la importancia de que en el proceso de entrega de estos reconocimientos, haya sido la sociedad civil quienes formaron parte del jurado que seleccionó a los galardonados de entre 90 servidores públicos postulados.

Explota transformador subterráneo en el centro de Hermosillo; hay dos heridos graves

Dos menores de edad resultaron heridos al explotar una subestación subterránea de electricidad en el Centro de Hermosillo, dos de los cuales sufrieron quemaduras de gravedad. De acuerdo con información de la Policía Municipal de Hermosillo recabada en el sitio, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:50 horas en la esquina de las calles doctor Noriega y Guerrero, afuera del bar El Gato Negro.

Los datos señalan que la joven de 15 años y el jovencito de 16, caminaban por el lugar cuando sobrevino la explosión, se abrieron las puertas de la subestación y cayeron a la fosa que contiene cableado eléctrico, lo cual les provocó las quemaduras.

Los adolescentes fueron trasladados al Hospital Infantil del Estado y al Hospital General del Estado a bordo de patrullas de la Policía Municipal. Dos de ellos fueron reportados graves, según los oficiales.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

[email protected]