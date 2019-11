Diputados de Morena traicionan al pueblo al aprobar recortes en el presupuesto: De Lucas

Con una visión centralista y electorera aprobaron diputados federales de Morena el Presupuesto de la federación para el año 2020 afectando a estado de Sonora al recortarle 16,195.4 millones de pesos, y a lo que diputados federales priistas votaron en contra, manifestó el Presidente del CDE PRI Sonora Ernesto De Lucas.

Rubros prioritarios como salud pública en Sonora se les redujeron por parte del gobierno federal 481.0, a educación 437.7, e infraestructura y desarrollo urbano 1,923.3 millones de pesos, luego de la votación a favor por parte de diputados de Morena en el Congreso de la Unión, expresó De Lucas.

“En Salud pública 481 millones menos que repercuten en 156.5 millones de pesos en convenios que tienen que ver con calidad en la atención médica, con prevención en tratamientos de adiciones y con atención a niñas niños y mujeres que sufren de cáncer, 324.5 millones de pesos con la extinción del seguro popular y esto también tiene un impacto en servicios financiados directamente a cargo del organismo de salud” informó Ernesto de Lucas.

Lo anterior es una muestra del desdén del gobierno federal a los estados del norte, ya que de cada 100 pesos que pagan los sonorenses solamente se nos regresan 10, lo que no es equitativo ni acorde a los impuestos que pagan los habitantes de esta entidad, agregó el Presidente del CDE PRI Sonora.

A nivel país también se redujeron presupuestos de manera significativa en áreas indispensables para el desarrollo, como ejemplos al campo con menos 42.5%, al turismo menos 44.7%, economía menos 33.3%, Infraestructura, 48.1%, en programas de proyectos en construcción de carreteras incluida la de Sonora que sigue sin concluirse.

De Lucas agregó: “El recorte a la seguridad es de un 25.4%, los subsidios de seguridad pública a las entidades federativas con respecto al 2018, son 4 mil millones de pesos menos, se aplicará la política de abrazos no balazos, ya vieron lo que ocurrió en Bavispe y en Culiacán. El recorte al fomento económico un 44.7 % menos al sector turismo así mismo desaparecieron los recursos para el fondo nacional del emprendedor, el programa de financiamiento al microempresario y se elimina el apoyo a pequeños y medianos empresarios”.

Respecto a la Infraestructura y Desarrollo Urbano para Sonora son 632 millones de pesos menos del ramo 23 por lo que se ven afectados al menos 50 municipios de Sonora con proyectos de pavimentación y recarpeteo y los primeros en resentirlo serán lastimosamente los ciudadanos, con la carencia de obra básicas de infraestructura como drenaje, vialidades, entre otros, señaló De Lucas.

Por su parte la Secretaria del CDE PRI Sonora, Kitty Gutiérrez Mazón, agregó la importancia de que ciudadanos ejerzan su derecho de conocer lo que nos están quitando y saber exigirlo, e hizo un llamado a la comunidad, a empresarios, a empleados, a medios de comunicación y ciudadanos en general a conocer las reducciones al presupuesto para no permitir que al estado de Sonora los diputados federales de Morena lo afecten de esta manera.

Ricardo Bours se “cuece” aparte; será candidato si ve que tiene posibilidades de ganar

Me escriben para decirme que se me olvidó en el comentario de ayer el candidato independiente al Gobierno del Estado, Ricardo Bours Castelo. No se me olvidó, lo que pasa es que Ricardo se “cuece” aparte. No creo que se vaya a lanzar por la vía independiente. A lo mejor sí buscará la candidatura, pero lo hará bajo las siglas de un partido político. O, a según, cuando se vayan acercando los tiempos, declina o le meta todos los kilos, porque jugará para ganar.

Los Bours cuentan con recursos económicos como para competir solos o acompañados, con partido o sin partido, por lo que el dinero no será el problema. Ricardo le “medirle” el agua a los camotes” y si ve posibilidades de triunfo llegará hasta el final. Repito, para ganar la elección y convertirse en el próximo gobernador de Sonora, como lo fue su hermano Eduardo. De aquí a las próximas elecciones veremos muchas cosas que nunca se han visto en los procesos electorales.

Los tiempos ya son otros y ningún candidato tendrá asegurados los triunfos electorales para ningún cargo público, como antes los tenía el PRI…La democracia está funcionado, lento, pero funcionado. Por eso la ciudadanía debe de votar por los mejores candidatos, para que no nos pase lo mismo de la elección pasada, que la ciudadanía votó por el partido Morena, sin fijarse quienes eran los candidatos y ahora estamos pagando las consecuencias, con mucha gente NO preparada.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.