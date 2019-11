Sonora aporta el 38 por ciento de la producción minera del país: Claudia Pavlovich

Si por ley los recursos del Fondo Minero ya no llegan a las comunidades, autoridades estatales, municipales y empresas debemos trabajar conjuntamente para seguir llevando beneficios a las localidades para que se mejore la calidad de vida de sus ciudadanos, afirmó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al inaugurar las actividades del Cuarto Foro Minero de Relaciones Comunitarias.

Ante la presencia de Francisco Quiroga Fernández, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, y Fernando Alanís Ortega, presidente de la Cámara Minera de México, la mandataria estatal, explicó que Sonora aporta el 38 por ciento de la producción minera a nivel nacional, por eso es necesario que exista una retribución a las comunidades, mediante un trabajo en equipo para que se aprecie el beneficio social que pueden generar.

“Que no por ley lo hagan, que lo hagan por compromiso social, que haya una retribución entre comunidad y empresa, quizá ya no tengamos leyes, pero tenemos la voluntad, estoy segura, de la empresa y de la comunidad de trabajar en equipo, de trabajar para que se siga dando una sinergia importante, que nuestras comunidades realmente vean un beneficio social como ustedes lo han hecho durante este tiempo, y durante mucho tiempo que también no existía una ley”, señaló.

Francisco Quiroga Fernández, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, reconoció a la gobernadora Pavlovich por su liderazgo y el impulso que le ha dado al desarrollo de la minería en Sonora, actividad que es un referente a nivel nacional e internacional.

“Gracias gobernadora por tu liderazgo, gracias por seguir esta ya tradición minera en Sonora, impulsarla y llevarla al siguiente nivel, y consolidar a Sonora como la potencia minera no nada más de México, sino del mundo”, destacó.

Fernando Alanís Ortega, presidente de la Cámara Minera de México, mencionó que la gobernadora Pavlovich ha dado un importante impulso a la minería en la entidad, y sus iniciativas han tenido impacto en el país.

“Un estado que está guiado por una gran mujer, una mujer que se ha convertido en una gran impulsora también del sector minero, doña Claudia le agradecemos a nombre de la Cámara Minera ese abanderamiento que usted ha tomado y que usted ha impulsado a todo el sector minero no nada más del estado, sino a nivel nacional, con iniciativas que vienen a tratar de impulsar el desarrollo de la minería en México, usted ha sido una gran aliada para nuestro sector, y le estamos eternamente agradecidos por ese impulso que ha dado y ese compromiso que tiene usted con este sector”, dijo.

Alberto Orozco Garza, presidente del consejo directivo del Clúster Minero de Sonora, expuso que este foro concentra a todos los involucrados en la industria minera, desde el proveedor más pequeño hasta los supervisores, con un sentido social y de innovación.

“El significado más importante es el de la participación, el de la innovación, el que en el tema de relaciones comunitarias, no sea nada más los profesionales de relaciones comunitarias quienes están dando el tema, sino que sean toda la cadena de valor, desde el director general hasta el proveedor más pequeño de la comunidad, pasando por el gerente y el supervisor, todos ellos tienen un rol en la creación del valor social”, comentó.

En el marco del Cuarto Foro Minero de Relaciones Comunitarias, se entregaron reconocimientos a empresas integrantes del Clúster Minero por su responsabilidad social empresarial.

Ya se “morían” los hermosillenses por sacar sus “garritas” de invierno

Los hermosillenses estaban “que se morían” por estrenar sus nuevas chamarras y sweters y en cuanto de calmó un poco el calor sacaron sus prendas de invierno. En esta semana pudimos mirar en las calles a muchas personas enchamarradas y otras hasta bufanda traían, cuando la temperatura apenas estaba fresca. Algunas querían estrenar y otros sacar sus “garritas” del closet y, tienen razón…En Hermosillo tenemos al año 10 meses de calor y dos de frío, ambos climas extremosos.

En temporada de calor los termómetros superan los 45 grados centígrados a la sombra y, en invierno, entre cinco y 10 grados centígrados. Tanto el calor como el frío son muy secos, con un sol quemante y un frío que duele hasta los huesos. Por más que uno se abrigue no entra en calor y en verano se suda menos que en otras regiones del estado de Sonora, como en los municipios del sur de la entidad. Sin embargo, ni el frío ni el calor frena a las actividades de nuestra capital.

Los habitantes de Hermosillo sí se quejan por tanto calor, pero también se quejan del frío seco, por lo que no se les entiende. En las diferentes encuestas que se llevan a cabo, la gente de este “desnaranjado” pueblo prefiere la temporada invernal de dos meses. En temporada de verano uno se calma el calor cuando le cae el agua de la regadera en el cuerpo, pero cierra la llave y empieza a sudar. Lo mismo que en las albercas, fuera de ellas hace mucho calor.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.