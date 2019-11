Registra Cananea su primera nevada de la temporada invernal; todo un espectáculo

Un espectáculo inigualable se presentó la mañana de este jueves en Cananea al registrarse la primera nevada de la temporada invernal, que pintó de blanco la sierra. Las imágenes compartidas por la página local Soy Cobre, nos muestran la zona del Observatorio Astrofísico Guillermo Haro, ubicado en la parte alta de la Sierra la Mariquita. De acuerdo con este portal, por la mañana el termómetro marcó a Siete grados centígrados bajo cero y todavía con caída de copos de nieve.

Los pronósticos de bajas temperaturas se mantendrán en todo el estado, según la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua en Sonora, donde habrá caída de nieve o aguanieve en algunas zonas. Es en el municipio de Cananea donde regularmente caen las primeras nevadas, al igual que en Agua Prieta y Nogales…Tuvimos la oportunidad de contemplar la nevada a través de Soy Cobre y era un verdadero espectáculo digno de admirarse.

Es el Itson un orgullo para Sonora: Gobernadora Claudia Pavlovich

A reiterar su compromiso con la educación para formar hombres y mujeres de bien y una sociedad justa, equilibrada, innovadora y solidaria, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano destacó la calidad de los programas académicos del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), y los resultados que obtienen sus alumnos en competencias nacionales, esto, durante la ceremonia donde atestiguó el cuarto informe de actividades del rector Javier José Vales García.

Al refrendar ante estudiantes, maestros, y autoridades educativas y civiles, su compromiso por seguir invirtiendo en educación, ya que ésta no es un gasto, sino que es la mejor inversión que un gobierno puede hacer, la mandataria sonorense destacó que el trabajo que se realiza en el Itson por la comunidad académica y estudiantil, hace que la institución sea de gran orgullo para todos los sonorenses ya que forma a los profesionistas que la sociedad tanto requiere.

“Creo en la excelencia, creo en el estudio, creo que es a base de perseverancia , de voluntad, como se pueden sacar las cosas adelante, soy una mujer de compromisos y de palabra, y por eso estoy aquí, porque me siento muy orgullosa del Itson, me siento muy orgullosa de todo lo que han alcanzado, yo soy una mujer que me doy mucho a medir las cosas, lo que no medimos no sabemos cómo estamos, por eso estoy orgullosa de que hayamos pasado de los últimos lugares a los primeros en educación, porque creo que la educación es la mejor inversión que un gobierno puede hacer”, aseveró.

La gobernadora Pavlovich reconoció los logros que ha tenido el Itson en su último año, ya que se tuvo el ingreso de 5 mil 076 estudiantes, logrando una población total de 18 mil 018 alumnos; así como por su destacada participación en la Universiada Nacional 2019 celebrada en Mérida, Yucatán, donde obtuvieron el tercer lugar dentro del medallero.

Javier Jesús Vales García, rector del Itson, informó a la comunidad universitaria que durante el último año se obtuvieron importantes logros en cinco ejes rectores: modelo educativo formador y de calidad, generación y transferencia de conocimiento permanente, extensión y vinculación con un enfoque socialmente responsable, gestión universitaria eficiente y sustentable, e identidad e imagen universitaria de liderazgo. El rector del Itson reconoció el respaldo que la gobernadora Pavlovich Arellano ha brindado a la institución, al igual que lo han hecho cada una de las dependencias que conforman la administración estatal.

“A nuestra gobernadora, gracias por estar aquí, hacía 15 años que un gobernador no estaba con nosotros en el informe, creo que es un buen mensaje de que algo estamos haciendo bien, bienvenida, es un honor, gracias por todos los apoyos que recibimos del Gobierno del Estado, y no solo de su oficina, sino también de las diversas oficinas y las secretarías con las que interactuamos, siempre hemos establecido grandes lazos, no sólo de amistad sino también de colaboración”, señaló.

