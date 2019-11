Recula López Obrador y deja “colgada de la brocha” a la gobernadora Pavlovich

Da marcha atrás el Presidente Andrés Manuel López Obrador al no contemplar en el presupuesto federal apoyos para la terminación y equipamiento del Hospital General de Especialidades de Hermosillo, que se construye en el cruce de los bulevares Luis Donaldo Colosio Murrieta y Carlos Quintero Arce. La obra “negra” está casi terminada y se tiene contemplada su inauguración para el próximo mes de abril del 2021. Sin embargo, sin el apoyo de la Federación no podrá ser posible.

El presupuesto de la Federación para el próximo año no contempla apoyos para el Hospital, por lo que tendrá que “rascarse” con sus propias uñas el Gobierno del Estado. El presidente no cumplió con la promesa empeñada, dicho en otras palabras, se “rajó”, demostrando una vez más que no quiere a los sonorenses. Además, todavía debe los estadios de Béisbol “Tomás Oroz Gaytán”, de Ciudad Obregón y “Héctor Espino González” de Hermosillo, que le fio la Gobernadora.

Al parecer no hay legisladores federales, ni locales, que defiendan a los sonorenses, que se suban a las tribunas del Congreso de la Unión a exigirle al Presidente López Obrador que cumpla la promesa de apoyar con recursos federales, para que de esta forma, se puede terminar en tiempo la construcción y equipamiento del hospital…Los diputados federales y los senadores sonorenses deben de intervenir y decirle a López Obrador que urgen esos recursos para el Hospital General.

También deberían de hacer algo por el Estado los funcionarios sonorenses del Gobierno federal cercanos al Presidente, como el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño y algunos más, para que la construcción del edificio no se convierta en “elefante blanco”, como hay otros en el estado…Este Hospital General de Especialidades, prestará servicio a los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua y Sonora.

Durazo Montaño quiere ser el candidato del partido Morena a la gubernatura del estado, por lo que podría ser una buena oportunidad de que haga lago por los sonorenses y convencer a López Obrador de que apoye esta obra que traerá puras cosas positivas al Noroeste del país, principalmente a Sonora, ya que su ubicación se encuentra en Hermosillo, la capital. A lo mejor con la modificación del presupuesto, todavía de podría hacer algo de última hora…Esperemos.

Si no se apoya esta obra, que se olvide Morena de tener posibilidades de ganar la gubernatura de Sonora en el 2021 y el próximo gobernador saldrá de las filas del PAN o del PRI, dependiendo de los candidatos que postulen estos dos partidos tradicionales de la entidad… Que recuerden que Morena es un partido sin militantes, Morena es López Obrador y en las próximas elecciones este no aparecerá en las boletas electorales…a lo mejor ya ni es Presidente de México.

Muchas personas dicen que López Obrador buscará la reelección para eternizarse en la Presidencia de la República, a cómo va, lo dudo, ya no tarda en “colgar los guantes”, o que “tire la toalla”. En serio, no creo que llegue a la mitad de su mandato, aunque el pueblo de México aguanta todo, lo dudo que resista las malas decisiones de López Obrador y sus asesores…El tiempo me dará la razón, “ya veremos dijo el ciego”.

Entrega Gobernadora Claudia Pavlovich Premio Estatal del Deporte 2019

Al reconocer el esfuerzo, dedicación y talento de los deportistas de la Ola Roja, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, entregó el Premio Estatal del Deporte 2019 a la campeona y doble medallista en los pasados Juegos Para panamericanos Lima 2019, Rebeca Valenzuela Álvarez.

En la ceremonia de entronización de la Clase 2019 del Salón de la Fama del Deportista Sonorense y acompañada por atletas, entrenadores, padres de familia y directivos deportivos, la mandataria estatal reconoció el gran trabajo que realizan los deportistas sonorenses a quienes felicitó por poner el nombre de Sonora y de México en lo alto con sus grandes resultados en las justas deportivas del 2019.

Esto, señaló, los convierte en ejemplo para las nuevas generaciones, para ir por el camino del deporte, que la aleja de los malos hábitos y contribuyen a la construcción de un mejor tejido social. “No saben el orgullo que me da verlos todos aquí, y decirles que necesitamos más deportistas como ustedes, nuestra niñez y nuestra juventud necesitan a quién admirar, a quién seguir, por qué luchar y ustedes son una gran muestra de lo que significa la disciplina, el esfuerzo, la lucha cotidiana”.

“Para mí es muy importante que estén aquí, quiero que sigan siendo ejemplo para muchas generaciones que lo requieren, lamentablemente vivimos momentos muy complicados y el deporte es la gran acción que podemos realizar para alejar a nuestros niños, niñas y jóvenes del gran problema que son las adicciones”, afirmó.

Rebeca Valenzuela Álvarez fue la galardonada con el Premio Estatal del Deporte 2019, tras conquistar dos medallas de oro en los Juegos Parapanamericanos, celebrados en Lima, Perú, además recién concluyó su participación en el Mundial de Para Atletismo en Dubai, donde cosechó una medalla de bronce en la prueba de bala y consiguió el pase de México para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020; el segundo lugar de esta categoría fue para Noemí Rodríguez Lugo, de Levantamiento de Pesas; mientras que el tercer lugar fue para la lanzadora adaptada Jennifer Villalobos Gómez.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.