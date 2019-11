Acuerdan Gobiernos de Sonora, Chihuahua y Federal mejor coordinación policiaca

Como parte de las acciones coordinadas, autoridades de Sonora, Chihuahua y del Gobierno Federal, reunidas en la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz acordaron medidas orientadas a fortalecer la seguridad de los ciudadanos, y dieron seguimiento a los hechos criminales en contra de las familias LeBarón y Langford registrados en los límites de ambas entidades.

En la reunión encabezada por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano; Alejandro Robledo Carretero, subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil, y Coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; y de Luis Fernando Mesta Soulé, secretario general de Gobierno de Chihuahua, la mandataria sonorense planteó acciones para evitar que se repitan estos lamentables hechos, buscar el equipo y la tecnología necesaria para que haya mejor comunicación y conectividad en las regiones donde se carece de la misma, así como fortalecer el equipamiento de las corporaciones policiacas.

Apoyó la propuesta del secretario general del Gobierno de Chihuahua, Luis Fernando Mesta Soulé, para que se clasifiquen como delincuencia organizada algunos delitos que actualmente no están en esa clase.

“Sobre todo muy importante en este momento tomar acciones concretas, tomar cartas en el asunto para que no vuelva a suceder lo acontecido hace algunos días lamentablemente en Sonora casi límite con la línea con Chihuahua, donde se dio una situación muy delicada y muy dolorosa para todos, y todo el país, creo que es muy importante atender este tema”, aseveró.

La mandataria sonorense indicó que Sonora y Chihuahua comparten una extensa frontera tanto interestatalmente como con los Estados Unidos, es por eso que las autoridades deben trabajar de manera coordinada, colaborando ambas entidades con información para atender los hechos delictivos que se presenten en estos territorios.

Alejandro Robledo Carretero, subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil, y Coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, resaltó la importancia de ser un vínculo entre las entidades para fortalecer el trabajo conjunto que haga frente a los hechos delictivos que se presentan en la región y que afectan a los ciudadanos.

Dijo que se evaluará la adquisición de equipo tecnológico que permita una comunicación efectiva y en tiempo real en las zonas de difícil acceso, así como la presencia de más efectivos federales y militares en la zona serrana entre Sonora y Chihuahua, además de plantear a la Fiscalía General de la República la propuesta de clasificar como delincuencia organizada delitos que se cometen actualmente.

“A mí me da mucho gusto que estemos reunidos hoy, que esta mesa no sea la última que hagamos, porque cuando dos estados son parte de fronteras tan extensas y comparten problemáticas, debemos de trabajar juntos, la federación y la instrucción del doctor Alfonso Durazo es que nosotros seamos este vínculo, y este medio a través de las mesas, para que compartamos la información y para que llevemos a cabo acciones”, señaló.

Luis Fernando Mesta Soulé, secretario general de Gobierno de Chihuahua, llamó a la coordinación entre autoridades y corporaciones de ambas entidades para hacer frente a los retos en materia de seguridad a través de acciones concretas.

David Anaya Cooley, secretario de Seguridad Pública de Sonora, propuso en esta reunión el incremento del estado de fuerza de autoridades de los tres órdenes de gobierno y una comunicación más efectiva con las instituciones de seguridad en ambas entidades con el fin de mantener una alerta constante.

El Gobierno federal está afectando a las clases más desprotegidas del país con sus decisiones

Por más que le busco, no veo en donde vaya bien la administración federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un gobierno populista que está afectando a las clases más necesitadas del país con la falta de apoyo a las guarderías y la desaparición del seguro popular. No sé quienes son los asesores del Mandatario, pero deben de ser políticos millonarios que nunca han sentido la pobreza. Es natural que los políticos hablen de pobreza sin haberla vivido, menos sentido en carne propia. Se hablan que a pesar de tantas malas decisiones, las empresas encuestadoras aseguran que López Obrador no ha bajado en su popularidad.

Las encuestadoras también se “compran” y difunden lo que el cliente pide y exige, por lo que no hay que tomar muy en cuenta sus opiniones, porque gran parte de los mexicanos que votaron por AMLP se han arrepentido de haberlo hecho. Si gusta, hagan una encuesta en su colonia, barrio o fraccionamiento, para conocer la opinión de sus vecinos a casi un año del Gobierno morenista. El próximo 01 de diciembre cumple un año López Obrador como Presidente de México y parece que lleva un sexenio. En lo personal creo que no aguantará los seis años… No puede con el “paquete”.

El presidente del Centro Empresarial del Norte de Sonora (Coparmex), Arturo Fernández Díaz-González, señaló que la decisión de desaparecer el Seguro Popular, tendrá un impacto en la productividad y en la competitividad, porque quedó mucha gente desamparada y no existe un programa que vaya sustituirlo. Además, dijo que la salud es uno de los principales pilares de la competitividad y hay mucha gente enferma, incluso con cáncer, que era beneficiada con el Seguro Popular y ahora se está viendo afectada por la medida presidencial.

Señaló que los países desarrollados el enfoque que han tomado como modelo se ha basado en cuatro temas: infraestructura, innovación, educación y salud. Estos son los pilares para el crecimiento de las economías y ahora uno de ellos se está dejando abandonado en México…Fernández Díaz-González, sí sabe de lo que habla.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.