Entrega viviendas Gobernadora Claudia Pavlovich en San Pedro el Saucito

Servando Martínez Córdova y su esposa María Jesús Morales Flores, pareja de adultos mayores, vieron realizado su sueño de contar con una casa propia, al recibir de manos de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano las llaves de su nuevo hogar.

Servando y María, habitantes de San Pedro el Saucito, comunidad de Hermosillo, forman parte de los 198 beneficiados del área urbana y zona rural oriente de Hermosillo donde se han entregado casas, dentro del programa Vivienda para Todos que impulsa la gobernadora Pavlovich Arellano en beneficio a personas que no pueden acceder a un crédito Infonavit o bancario.

La mandataria estatal, felicitó al matrimonio Martínez Morales por confiar en el Gobierno del Estado, al acercarse a la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves) para acceder a una vivienda digna, como lo han hecho 792 familias del 2016 a la fecha.

“Los felicito, que bueno tener un patrimonio familiar, para ustedes, sus hijos o sus nietos, cuentan ya con un hogar seguro, cuídenlo mucho”, expresó.

Servando Martínez, notablemente emocionado, agradeció a la gobernadora Pavlovich por ofrecer programas sociales en beneficio de todos los sonorenses, como las familias de escasos recursos que no cuentan con la solvencia económica para adquirir una casa propia, o como ellos que al no tener un trabajo formal pueden acceder a una vivienda económica y con pagos accesibles.

“Quiero agradecerle en primer lugar, y que siga apoyando a la gente porque es un logro esto, que se da y fácil de pagarse, porque sin ayuda no podríamos hacerlo nosotros, y como nosotros hay mucha más gente que se debe de apoyar, que está en mucho más bajo recurso y no hay dinero para hacerlo, y así con ayuda del Gobierno del Estado se pueden lograr muchas cosas para el bienestar de la familia, los niños”, comentó.

Otra de las familias beneficiadas del programa Vivienda para Todos, en San Pedro el Saucito, es la que conforman Luis Roberto Verdugo y su esposa Guadalupe González González, quienes ahora ya tienen una vivienda digna.

Manuel Puebla, secretario de Desarrollo Social, destacó que gracias a este tipo de programas son más las personas que cuentan con un patrimonio seguro para su familia.

“Entregar una vivienda es entregar un patrimonio, es un patrimonio que ellos van a tener para su familia, para sus hijos, que van a poder heredar, y con esa sensibilidad que caracteriza a la gobernadora poco a poco se va abatiendo el rezago que tenemos en el estado en materia de vivienda”, manifestó.

Elia Sallard Hernández, directora general de Coves, explicó que se tienen varios segmentos para adquisición de vivienda, como el que se dirige a las personas que viven en situación de pobreza extrema donde las personas no hacen ninguna aportación, y se busca un esquema completo sobre todo para madres de familia, personas con discapacidad o adulto mayor; o el caso de los que no cuentan con seguridad social por no tener un trabajo formal.

“Estas personas nunca van a tener derecho a un crédito bancario, ni de Infonavit, ni de Fovissste, el banco no los voltea a ver porque su economía es informal, aquí es donde entran unas pequeñas financieras y esta persona que vemos aquí atrás, pagará los 48 mil pesos en cinco años, realmente es una oportunidad para la gente que trabaja y que tiene un pequeño ingreso”, finalizó.

Realizan desfile para conmemorar el 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana

Para conmemorar el 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y, con la participación de alrededor de 2 mil 300 alumnos, docentes, deportistas, integrantes de instituciones de seguridad pública, asociaciones civiles, servicios de emergencia y auxilio, entre otros, se realizó el tradicional desfile cívico-deportivo.

En representación de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el secretario de Educación y Cultura (SEC), José Víctor Guerrero González, presidió el evento que miles de hermosillenses presenciaron.

“Marca una fecha histórica en la que Sonora tuvo especial relevancia a nivel nacional y como tal, quisimos conmemorarlo con un desfile cívico-deportivo, un desfile rápido, un desfile de una hora con 20 minutos específicamente, en el que se manifestaron los principales acontecimientos de la relevante cita de la Revolución Mexicana”, expresó.

El titular de la SEC, recordó que el objetivo del desfile cívico-deportivo, es resaltar los valores patrios y cívicos llevando cultura a los espectadores, así como dar a conocer logros deportivos en el estado.

Los espectadores pudieron disfrutar de este desfile que se realizó por la avenida Rosales, donde marcharon los diversos contingentes integrados por alumnos de nivel básico, medio superior y superior, docentes, deportistas e integrantes de corporaciones policíacas, clubes, dependencias de los tres niveles de gobierno y organizaciones civiles.

Se destacó la participación de una Banda de Guerra Monumental, conformada por estudiantes de la secundaria Técnica No. 6 “Luis Donaldo Colosio Murrieta”, Instituto Bicultural William Shakespeare y soldados de la IV Zona Militar, quienes durante todo el desfile entonaron canciones de marcha que acompañaron al contingente.

En el evento se presentaron bailables folclóricos, Bandas de Guerra y de música, porristas y carros alegóricos que representaron escenas históricas relacionadas con los antecedentes de la Revolución Mexicana y la participación de varios sonorenses en el movimiento armado.

También se hizo un reconocimiento a los deportistas y entrenadores sonorenses Rebeca Valenzuela, ganadora del Premio Estatal del Deporte 2019; Miguel Flores, entrenador ganador, y José Chávez ganador prospecto.

Participó además la delegación de atletas que representaron a México en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, seleccionados nacionales y atletas que han participado en eventos internacionales, medallistas de Paralimpiada 2019, Olimpiada Nacional 2019 y Campeonato Nacional Juvenil 2019, y el equipo femenil ganador de la NBA Jr.