Debe de intervenir el Congreso del Estado en el problema del alumbrado público en Hermosillo

Creo que ya es tiempo de que el Congreso del Estado intervenga en el problema de la concesión del alumbrado público de Hermosillo, porque son 150 millones de pesos, o más, los que andan “volando”, dinero que es de los hermosillenses. Si los diputados son los representantes del pueblo, deben de intervenir en este asunto para saber quién tiene la razón, si el Ayuntamiento o la empresa ConLuz HMO. La alcaldesa dice que no les pagará un solo cinco a los concesionarios.

La concesión es por 15 años y apenas lleva uno, por lo que vale más dar un paso a tiempo y no arrepentirse después. La alcaldesa asegura que hubo corrupción en la operación realizada por la pasada administración municipal que presidió el presidente Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez. Los trámites fueron hechos legalmente con el aval del Congreso del Estado. Ahora, los concesionarios reclaman el pago de 150 millones de pesos de deuda y la alcaldesa no quiere pagar.

Esto se va ir a un “pleito” legal y creo que el Congreso del Estado es el más indicado para defender a los hermosillenses, porque son los que pagarán los “platos rotos” de los políticos y sus intereses personales. Se me hace pura “grilla”, ya que si se quisiera llegar a algo positivo, se buscaría a la presidente municipal suplente de Acosta Gutiérrez, Angelina Muñoz Fernández, que fungía como Síndico Procurador en el trienio 2015-2018 y que terminó como alcaldesa.

Angelina, como Síndico, era la responsable legal de la administración, por lo que deben de dejar por lado la grilla y el protagonismo personal y buscarle una solución al problema. Los diputados, como representantes del pueblo, deben de intervenir, para que el Ayuntamiento de Hermosillo y la empresa concesionaria ConLuz HMO lleguen a un arreglo.

La alcaldesa López Cárdenas está montada “en su macho” y no quiere pagar la deuda. Aquí no se trata de querer o no, compromisos son compromisos, más en un gobierno, por lo que alguien tiene que intervenir. Podría serel Gobierno del Estado, pero estaría violando la autonomía municipal. Creo que el congreso es el más indicado.150 millones de pesos a lo mejor no es mucho dinero para un gobierno municipal, pero para los hermosillenses sí. ¿Le entrarán diputados?

Por otra parte, ¿dónde están los 150 millones de pesos que el Ayuntamiento de Hermosillo le debe a ConLuz HMO?…Cuando menos se debería de ordenar una auditoría para darle una respuesta a la ciudadanía que nada más paga sus impuestos sin exigir nada. Los hermosillenses deben de exigirles a las autoridades municipales buenos servicios de agua potable, drenaje, pavimento en sus calles y bulevares y alumbrado público y, si no pueden con el “paquete” renunciar y poner a otro capaz.

Los productos básicos no entraron en el Buen Fin; la comida sigue a la alza

No sé si los compradores en el llamado Buen Fin se dieron cuenta que las supuestas ofertas NO incluyeron los productos básicos, ni el consumo de a diario. Los grandes centros comerciales ofertaron productos que han permanecido en sus almacenes durante todo el año. O sea, aprovechan el Fin para sacar la mercancía que se les fue quedando. Eso beneficia muy poco a los compradores, menos a aquellos que se endeudaron en sus tarjetas de crédito.

¿El Buen Fin para quién? Mucha gente no cree en las ofertas del comercio mexicano, porque son establecimientos que visitan todo el año y se dan cuenta que los productos y los servicios están al mismo precio…o más caros. Hace falta una autoridad que vigile al comercio, para que los ofertas sean reales y no solo un “truco” publicitario…Aunque los mexicanos estamos “curados de espanto,no falta quien caiga…La gente quiere baratos los productos básicos…la comida.

Reciben trabajadores de Cecyte 4.35 de incremento salarial en 2019; pagarán retroactivo a febrero

En beneficio de mil 200 trabajadores, el director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) Sonora, Amós Benjamín Moreno Ruíz y el secretario General de Sitcecytes, Ramón Antonio Gastélum Lerma, firmaron la revisión salarial, con lo cual se conjura la huelga programada para el 21 de noviembre.

Moreno Ruíz comentó que el Colegio y el sindicato acordaron un incremento salarial del 4.35 por ciento, además de aumentos en diversas prestaciones para los más de mil 200 trabajadores.

El funcionario estatal destacó que el proceso de negociación del pliego petitorio del sindicato del Cecyte de este año, estuvo enmarcado en una serie de complicaciones derivada a la situación financiera por la que atraviesa el Colegio, pero gracias a las mesas de negociaciones, se logró llegar a un acuerdo.

Explicó que la revisión salarial de trabajo se realiza cada año, y en esta ocasión lo sustantivo es el referido al incremento salarial nacional al ramo educativo del 4.35% retroactivo al primero de febrero del 2019, asimismo, se lograron aumentos en otras prestaciones.

Asimismo, se lograron aumentos en otras prestaciones como el apoyo por superación académica, productividad a personal docente, eficiencia en el trabajo para personal administrativo y de servicios, entre otros.

