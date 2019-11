Recibe Congreso del Estado paquete económico 2020; entrega el documento Raúl Navarro

El presidente del Congreso del Estado, diputado Martín Matrecitos Flores, recibió esta tarde el proyecto de paquete económico del Estado para el ejercicio fiscal 2020, que en ingresos y egresos asciende a 70 mil 261 millones de pesos, del cual hizo entrega el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, Raúl Navarro Gallegos.

Acompañado por los presidentes de las comisiones Primera y Segunda de Hacienda, los diputados Diana Platt Salazar y Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, respectivamente, el titular del Poder Legislativo dio de esta forma cumplimiento a una de las obligaciones constitucionales de esta Soberanía, establecida en los artículos 42 y 64, fracción XXII de la máxima norma jurídica del Estado.

A nombre de los integrantes de la LXII Legislatura, el Presiente de la mesa directiva informó que la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos serán turnados en la próxima sesión del Pleno a las comisiones Primera y Segunda de Hacienda, en forma unida, para su discusión, análisis y, en su caso, dictaminación.

Una vez entregados los documentos, el Secretario de Hacienda del Estado sostuvo que se proyectó un presupuesto en equilibrio financiero entre el ingreso y el gasto, apegado a los principios de disciplina financiera, del que destaca la reducción en el gasto en servicios personales en un 4 por ciento en términos reales con relación a 2019.

Además, se prevé destinar el 60.23 por ciento del gasto programado al gasto social, principalmente en educación y en la Secretaría de Desarrollo Social; mantener un crecimiento de los ingresos en términos reales (superior a la inflación) con la finalidad de incrementar la independencia financiera del Estado con la Federación.

Navarro Gallegos dijo que disminuirá un 17.3 nominal el gasto de inversión en relación a 2019, debido a la falta de aprobación de proyectos con recursos federales, de manera que para hacer frente a esta situación y a la caída de la actividad económica, se estima la contratación de deuda pública por mil 300 millones de pesos, que se destinará al financiamiento de obras estratégicas en los sectores de infraestructura, seguridad, impartición de justicia, salud, entre otras.

En la recepción de los documentos estuvieron presentes los diputados integrantes de la mesa directiva, Marcia Lorena Camarena Moncada, vicepresidenta; Jorge Villaescusa Aguayo, secretario y Yumiko Yerania Palomárez Herrera, suplente.

Si el pueblo dice no al Tren Maya «hasta ahí llegamos»: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si el pueblo le dice “no” a la construcción del Tren Maya, “hasta ahí llegamos”. El gobierno federal llevará a cabo una consulta ciudadana e indígena el día 15 de diciembre en los municipios por donde pasará la construcción del Tren Maya de los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. López Obrador precisó que no hay precedente de una consulta ciudadana como la que se realizará el 15 de diciembre.

El proceso de consulta en donde se dará información a las comunidades y se realizarán Asambleas Regionales Consultivas iniciaron este 15 de noviembre y concluye el 15 de diciembre. “Antes se hacían las obras y después las consultas para llenar el requisito…estoy hablando de los tiempos recientes, del periodo neoliberal, estamos como aquí se dijo en el terreno de lo inédito, iniciando un proceso democrático”, dijo.

La consulta además será vinculatoria; es decir, el resultado se deberá respetar por ley.

“Lo que concierne a la consulta indígena hay un marco normativo nacional e internacional, estamos hablando del Artículo Sexto del convenio 169 de la OIT”, explicó Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos indígenas (INPI).

Regino Montes añadió que la consulta se basa también en el Artículo 2 de la Constitución Política de México. “En México no hay una legislación secundaria sobre el tema de la consulta indígena, hemos hecho un protocolo de consulta que se podrá consultar en la página del gobierno”, dijo. López Obrador fue cuestionado sobre la reforma Constitucional al Artículo 35 sobre la consulta ciudadana que aún no entra en vigor.

“La nueva ley no tiene efectos retroactivos, es un principio de derecho, pero el fundamento es completamente democrático; dos cosas: primero, que nosotros no somos tramposos, no somos como los que estaban antes, esos que se robaban elecciones y que compraban votos y que falsificaban actas, imponías Presidentes de la República, gobernadores y presidentes municipales, ¿o eso ya se olvidó?, porque eso sí calienta”, contestó.

Cuiden de los descuentos del Buen Fin. En muchos casos se burlan de la gente

Cuídense del Buen Fin, nos reportan que un termo para el café que valía 140 pesos, este fin de semana apareció con un precio de 240 precios y un descuento del 40 por ciento. También el precio de los colchones se “inflaron” y después este fin de semana aparecen con descuentos… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios…Recuerden: En Política no hay amigos, solo compromisos.