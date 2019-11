Sonora ofrece una gran oportunidad y potencial para seguir creciendo

Sonora ofrece una gran oportunidad y potencial para seguir creciendo, señaló la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al inaugurar la Expo Canacintra industrial 2019, que busca contribuir en el desarrollo empresarial e industrial de la entidad.

Ante el líder nacional de Canacintra, Enoch Castellanos Férez, empresarios, inversionistas y público en general, la mandataria estatal señaló que este foro es uno de los más importantes de Sonora, ya que ofrece la exposición de productos y servicios, conferencias y oportunidades de negocios para sus empresas, dando muestra de la confianza del sector industrial en el Gobierno del Estado.

Resaltó la necesidad de seguir trabajando en equipo para que se vea a Sonora con oportunidad y la voluntad para que la gente siga invirtiendo en el estado, y reiteró que seguirá trabajando por ofrecer una entidad con mejor infraestructura para que lleguen más inversiones y más empleos.

“Hicimos un planteamiento al gobierno federal, Proyecto Sonora, donde se decía claramente las obras que eran necesarias de infraestructura, no sólo del estado, sino de los municipios para seguir recibiendo inversiones. Necesitamos seguir haciendo obras de infraestructura para que sigan llegando empresas a este lugar, lo seguiremos haciendo, seguiremos impulsando, seguiremos tocando las puertas. Está a punto de aprobarse el presupuesto de egresos de la Cámara de Diputados, ojalá escuchen esta petición del Proyecto Sonora”, subrayó la gobernadora.

Dijo que durante el mes de octubre se crearon más de 10 mil empleos, lo que habla del crecimiento en el estado, a pesar de la situación que se vive a nivel nacional e internacional, y reiteró que el desarrollo económico que ha tenido la entidad, se ha reflejado también en los resultados de la Megarregión, lo que ha fortalecido la buena relación y excelente coordinación entre Sonora y Arizona, por impulsar a ambas regiones y aprovechar las áreas de oportunidad en esta gran frontera.

El esfuerzo realizado por el Gobierno del Estado ha creado seguridad y confianza para la atracción de más empresas a la entidad, añadió la titular del Ejecutivo Estatal, de ahí que Sonora fue calificado por la Auditoria Superior de la Federación, como el estado con el mejor manejo de recursos federales.

“Para mí es muy importante que ustedes lo sepan, porque sé que ustedes son gente que contribuye, que paga sus impuestos, que genera riqueza, que sepan que sus recursos están bien manejados”, aseguró.

Por su parte, Enoch Castellanos Férez, presidente Nacional de Canacintra, agradeció el apoyo de la gobernadora Pavlovich hacia el sector industrial, y resaltó la importancia de trabajar coordinadamente entre gobierno e iniciativa privada para beneficio de la entidad.

“Quiero invitarles a que en esta compleja tarea sigamos siendo equipo, aquí está Canacintra y aquí estará Canacintra con toda la fuerza de la industria para apoyarlos y acompañarlos, para traer inversión que coadyuve a generar empleos y mejorar las capacidades de las empresas, para asesorarlos, para aportar siempre con la finalidad de contribuir al verdadero desarrollo económico y social de las familias”, dijo.

La gobernadora realizó un recorrido por la Expo Canacintra industrial 2019, evento que fomenta el desarrollo de la industria en la entidad, aglutina a 130 expositores, y prevé más de mil 300 citas de negocios, diversos foros, conferencias de alto nivel, se estima una asistencia de más de tres mil visitantes.

Nada aún sobre los hechos violentos de Bavispe ocurridos el pasado 04 de noviembre

A más de una semana de los hechos violentos de Bavispe, en donde murieron nueve personas de la familia LeBrón, las autoridades mexicanas no cuentan con un avance en las investigaciones. A partir del pasado domingo llegaron refuerzos de elementos del FBI de Estados Unidos, pero no ha habido nada nuevo. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informó que había tres detenidos con relación al atentado, pero no dijo que nombres.

Creo que los responsables de la emboscada sufrida la familia LeBarón ya se encuentran muy lejos y como quiera las autoridades se encuentran por ahí a dos o tres “fulanos” para cargarles los muertos. Las fiscalías les dieron tiempo de escapar, pero sí se puede dar con ellos con efectivas investigaciones, preguntándoles a los vecinos del lugar, porque los delincuentes en algún lugar comían, dormían y hacían sus necesidades fisiológicas. Podrían ser de la región o de fuera.

En los hechos registrados el pasado 4 de noviembre, cuando tres mamás viajaban con sus pequeños hijos y fueron emboscados los vehículos que abordaban muriendo seis niños y tres mujeres, incluyendo dos bebés.

Estas familias pertenecen a la religión Mormona de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días, que llegaron a la entidad en los años 50. Según las autoridades las familias fueron masacradas por sicarios de carteles de la droga.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden, en política no hay amigos, solo compromisos.