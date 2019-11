Solicita Gobernadora Pavlovich colaboración del FBI para esclarecer caso LeBaron-Langford

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, solicitó de manera formal y respetuosa a la Fiscalía General de Justicia del Estado, tramitar la colaboración y respaldo del FBI (Federal Bureau of Investigation) en las investigaciones sobre los hechos ocurridos en el Municipio de Bavispe en contra la familia LeBarón y Langford en la sierra de Sonora y Chihuahua.

La mandataria informó que derivado de los encuentros que sostuvo esta semana con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau y el gobernador de Arizona, Doug Ducey, y ante el ofrecimiento para colaborar de manera conjunta, en un marco de respeto constitucional, fue que solicitó a la fiscal del Estado, Claudia Indira Contreras, hacer efectivo este acuerdo de colaboración que respalde y fortalezca las investigaciones.

Reiteró su repudio a este acto contra inocentes, y reconoció la necesidad de una colaboración efectiva entre todos los niveles de Gobierno y del FBI, quien ha ofrecido su colaboración respetuosa y apegada a la legalidad, al tratarse de ciudadanos norteamericanos las víctimas.

A raíz de la solicitud hecha por la gobernadora de Sonora, en el ámbito de coadyuvancia entre autoridades federales y locales, puso a su consideración el solicitar el respaldo de autoridades internacionales del FBI en los términos de tratados y convenios internacionales suscritos por Estados Unidos de Norteamérica y la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que realice las gestiones necesarias para el apoyo técnico, tecnológico y acompañamiento en la investigación de este caso.

De igual forma y por involucrar presumiblemente delitos del fuero federal, la Fiscalía General de Justicia del Estado, hizo entrega hoy del desglose triplicado de la carpeta de investigación sobre estos hechos a la Fiscalía General de la República, con lo que se trabajará de manera coordinada y de colaboración para esclarecerlo.

Fue una sentencia injusta la dictada en contra del torturador de Gisela Peraza: Ortega Luna

Se dictó una sentencia de tres años por tortura en contra de Ernesto «N», quien se desempeñaba como encargado de seguridad del ex Gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías, por el caso de Gisela Peraza Villa. El asesor y abogado, Juan Antonio Ortega Luna explicó que se trata de una sentencia condenatoria, pues cuenta con todos los elementos de prueba para ser condenado por el delito de tortura.

“Tanto las imputaciones realizadas por la ofendida que en este caso Gisela Peraza, son imputaciones directas en las que consistía donde él estuvo presente, quien fue precisamente el que golpeó a Gisela, fue uno de los que la golpearon, psicológicamente la estuvo torturando ya que desde que estuvo en la casa de gobierno”, indicó Ortega Luna.

Asimismo, mencionó que Gisela duró cuatro años detenida, por lo que a pesar de ser una sentencia condenatoria, es una condena injusta, puesto que el juez refiere que el grado de responsabilidad que tiene esta persona es mínima.

“Esto significa que no fue mucha su participación, cuando fue una de las personas que participaron directamente golpeando a Gisela, fueron tres años los que se le dieron nada más, cuando Gisela estuvo más de cuatro años detenida injustamente, por eso se me hace ilógica esta sentencia”, aseveró.

Ortega Luna estableció que en esta sentencia el juez omitió el inhabilitarlo de algún cargo público, por lo que esta persona puede seguir siendo agente de la Policía Estatal y en cualquier fuerza policiaca. “Fue muy injusto, si no hubieran tantos elementos para demostrar su responsabilidad y el delito cometido, lo hubiera decretado absuelto, no es posible que se haya dictado este tipo de sentencia”, añadió.

Agregó que se dirigirá a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, a través de un escrito reclamando el actuar de las instituciones en este gobierno, pues asegura que los ciudadanos corremos un gran riesgo con este tipo de autoridades al no acatar correctamente los artículos y los fundamentos que existen.

“La responsabilidad la tenemos acreditada, así tanto como para el ex Gobernador Guillermo Padrés Elías, el ex diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, el ex procurador, todas estas personas y demás agentes está acreditado el delito”, manifestó el abogado Ortega Luna.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios. Recuerden, en política no hay amigos, solo compromisos.