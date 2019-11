Coinciden Gobernadora Pavlovich y Embajador Landau necesaria colaboración en seguridad

La frontera de Estados Unidos y México puede ser una oportunidad o puede ser un problema, por ello ambos países deben trabajar conjuntamente para tener una frontera segura, que produzca desarrollo y riqueza para los dos países, pero las cosas no se hacen solas y se debe trabajar intensamente para lograrlo, manifestó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Señaló que con la finalidad de llegar a acuerdos que beneficien a los ciudadanos de ambos lados de la frontera, los 16 comités que conforman la Comisión Sonora-Arizona-Arizona-México, trabajarán intensamente durante dos días, donde se abordarán diversos temas como agronegocios, turismo, y sobre todo seguridad y cruces fronterizos.

“Por eso es importante esta reunión, y por eso es importante sostener esta relación de diálogo y cooperación, porque queremos que la frontera sea una oportunidad, que lo que pase por ahí sean nuestros productos agropecuarios, que lo que pase por ahí sea nuestra industria automotriz, aeroespacial, que por ahí pasen nuestras familias para hacer turismo, para encontrarse, para disfrutarse, queremos que la frontera sea segura y produzca desarrollo y riqueza para nuestros dos estados, eso queremos”, aseveró.

La gobernadora Pavlovich recordó que en esta ocasión se cumplen 60 años de que inició la Comisión Sonora-Arizona/Arizona-México, la cual tiene sus orígenes en el intercambio de correspondencia de los gobernadores Álvaro Obregón (Sonora) y Paul Fannin (Arizona) en 1959.

Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, expresó por su parte su profundo pésame para las familias de las víctimas de los hechos en la frontera Chihuahua y Sonora, ciudadanos estadounidenses, y que subrayan el gran desafío que tienen tanto Estados Unidos como México para combatir juntos a la delincuencia y el crimen organizado.

“No tiene sentido andar echando la culpa el uno al otro por estos problemas de seguridad que se viven ahora, estos son retos compartidos y los malos son los delincuentes y los criminales”, sostuvo.

Al referirse a los trabajos de la Comisión Sonora Arizona, el embajador de Estados Unidos reconoció las fortalezas y logros de la Megarregión que han construido a lo largo de 60 años, ya que se han abordado importantes desafíos con exitosos resultados, y llamó al trabajo en equipo para hacer frente a los asuntos de seguridad que afectan ambos lados de la frontera.

“Estos son retos compartidos, y los malos son los delincuentes y los criminales, y ya es hora de poner mano a la obra y vencer a estos criminales organizados, que son muy poderosos, esto no va ser una tarea fácil, esto no se va hacer de un día para otro, pero todos los viajes comienzan de un paso”, indicó.

El embajador de Estados Unidos en México, destacó la importancia de andar juntos porque el interés común de los países y de los estados de Sonora y Arizona es derrotar al crimen organizado y reiteró que “no hay otra alternativa, tenemos que vencer y venceremos”.

“Vecinos para siempre es la noción detrás de la Comisión Arizona-México, durante 60 años han trabajado juntos para fomentar la prosperidad mutua, y han servido como diplomáticos ciudadanos, la diplomacia se trata de relaciones, el abordar desafíos difíciles como la seguridad, hacer crecer nuestras economías, construir un mejor futuro para nuestros hijos, sería imposible sin esas buenas relaciones”, indicó.

Las autoridades federales no han podido disminuir la violencia en el país; solo promesas

“Las malas noticias son buenas noticias”, escribe el periodista Salvador Borrego, en su libro “Periodismo Trascendente”; también dice que periodismo que no trasciende, no es periodismo. Desgraciadamente en México todos los días tenemos “malas noticias” porque se registran balaceras y enfrentamientos entre bandas de criminales en donde mueren muchas personas, en su gran mayoría jóvenes que desde temprana edad toman su rifle o pistola para echar bala. Las autoridades no han podido parar la violencia que cada día en mayor en territorio mexicano.

A un año del actual gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador, el número de muertes violentas se han incrementado en forma alarmante, al parecer le ha fallado la “varita mágica” que decía tener para frenar la ola de crímenes que se registran en el país. Ya no hay solo bandas de narcotraficantes como él creía, sino grupos criminales que no respetan nada, como los hechos registrados el pasado lunes en Bavispe, Sonora, en donde acribillaron a 15 personas, la mayoría de ellas niños y bebés. Fueron tres mujeres adultas y 7 menores de la familia LeBarón.

Julián LeBrón, agricultor y ganadero, quien es un activista que lleva muchos años luchando en contra de los grupos criminales que operan en el estado de Chihuahua, en los límites con Sonora, informó que el ataque contra su familia pudo haber sido por parte del crimen organizado a quien ya había denunciado por amenazas. Rhonita María LeBrón y sus cuatro hijos; dos gemelos de seis meses y dos más de 8 y 10 años de edad, viajaban en una camioneta que fue acribillada sobre el camino rumbo al Rancho La Noria, en Municipio de Bavispe, Sonora, muriendo calcinados.

En la conferencia mañanera del Presidente López Obrador, no tuvo palabras para explicar la situación que se está presentando en todo el país y solo dijo que se investigarían los hechos acaecidos en el Municipio de Bavispe, Sonora, lugar de nacimiento del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño…Julián LeBarón informó ayer que al parecer ya había tres detenidos con relación a los hechos registrados el pasado lunes en los límites de los estado de Chihuahua y Sonora. Ojalá sean detenidos los criminales.

No sé qué castigo se les podría aplicar, porque con el más severo no pagarían el daño causado a la familia LeBarón y otras que también salieron afectados por los delincuentes. Matar niños y bebés, no creo que tengan perdón de Dios, pero yo no soy nadie para juzgarlos. Hay un Dios todo poderoso que los juzgará…La familia LeBarón llevan muchos años asentados en Chihuahua, son de origen estadounidenses de la religión mormona. Que Dios los proteja y los cuide.