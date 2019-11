Empresarios sonorenses se reúnen con embajador de EU

El presidente de Index, Gerardo Vázquez dijo que como empresas tienen responsabilidad compartida con las autoridades en aspectos de seguridad

El sector empresarial del ramo maquilador de Sonora se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau y le presentó un proyecto encaminado a mitigar la violencia en la zona fronteriza, para fortalecer las cadenas de suministro y la integridad de las instalaciones de las empresas fuentes de trabajo y producción.

Al respecto, Gerardo Vázquez Falcón, presidente de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) Sonora, comentó que se aprovechó la estancia del diplomático en el estado para dialogar con él y construir un proyecto sobre la seguridad que se requiere para que la industria siga adelante.

Destacó que como empresarios tiene una responsabilidad compartida con las autoridades gubernamentales en materia de seguridad, posición que desde hace tiempo ha sido manifestada y por ello presentaron una iniciativa al Congreso del Estado para aportar un impuesto adicional para fortalecer a las fuerzas públicas.

Referente a la tragedia ocurrida en Bavispe, con la familia LeBarón, consideró que los hechos violentos registrados en el país no dejan un buen papel a los diferentes sectores productivos en el plano internacional.

Obviamente pone en riesgo la inversión, pero más que el dinero, el cual viene y va, pone en riesgo la vida y la paz, la cual ha sido robada y muchas veces no regresa, anotó.

“Son tiempos muy difíciles y hoy no podemos seguir con la misma estrategia, el gobierno federal y el estado en su parte tienen que tomar estrategias contundentes, los ciudadanos estamos con temor, de si salimos o no salimos, si hacemos un comentario o no, y no s e puede vivir así”, precisó.