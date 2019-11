Dos muertos y tres heridos en el ataque terrorista en el Puente de Londres

Policía británica abatió al presunto autor de ataque en London Bridge que dejó dos muertos y tres heridos; ha sido declarado un atentado terrorista

La Policía británica ha confirmado que disparó y mató al presunto autor de un ataque en las inmediaciones del puente de Londres que ha dejado “diversos” heridos y ha sido declarado un atentado terrorista.

El sospechoso de haber cometido el ataque murió en la escena del suceso y portaba un artefacto adosado al cuerpo que resultó ser un falso explosivo, según informaron las autoridades policiales.

Varios testigos informaron de que se han escuchado disparos en la zona, mientras que la Policía metropolitana señaló que hay un detenido y cree que puede haber “diversos heridos”.

We are in the early stages of dealing with an incident at London Bridge. Please follow @metpoliceuk for updates. If you are near the scene, please follow the directions of any officer on the ground.

La Policía Metropolitana de Londres informó que a las 13:58 h (hora de Londres) recibió el reporte de un ataque con arma blanca en un local cerca de London Bridge.

Confirmó, además, un detenido y que varias personas “pudieron resultar heridas”

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.

Emergency services attended, including officers from the Met and @CityPolice.

A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 29, 2019