Domina San Francisco a Green Bay

Los 49ers mostraron su supremacía con un touchdown de 42 yardas a Deebo Samuel y un pase de 61 yardas a George Kittle

Jimmy Garoppolo lanzó dos pases largos de touchdown y San Francisco acosó a AaronRodgers toda la noche, lo que llevó a los 49ers a una victoria 37-8 sobre Green Bay.

Garoppolo conectó en un touchdown de 42 yardas a Deebo Samuel en el segundo cuarto y un pase de 61 yardas a George Kittle en el tercero para que San Francisco (10-1) comenzara a alejarse tres juegos en la cima de su división.

Después del partido contra los Empacadores (8-3), los 49ers viajarán a Baltimore (8-2) y Nueva Orleans (9-2) las próximas dos semanas en un tramo que determinará si San Francisco podrá resistir a Seattle (9-2) en una apretada carrera de la NFC Oeste.

Rodgers sufrió un balón suelto en una de las cinco capturas que tuvo y no logró convertir un tercer down en 13 intentos antes de ser retirado al final del último cuarto. Completó 20 de 33 pases para 104 yardas y Green Bay promedió un anémico 1.7 yardas por jugada de juego cuando estuvo en el campo.

Después de permitir 78 puntos en las últimas tres semanas en dos juegos contra Kyler Murray de Arizona y uno contra Russell Wilson de Seattle, la defensa de los 49ers volvió a su forma dominante.

San Francisco permitió 198 yardas en 70 jugadas, no permitió una sola finalización de más de 15 yardas y tuvo una parada clave contra Aaron Jones en una cuarta y 1 carrera en la primera mitad cuando el resultado aún estaba en duda.

Garoppolo luego apareció con dos pases largos de touchdowns, parte de un día en que completó 14 de 20 pases para 253 yardas, y lo más importante no cometió pérdidas de balón