Desconoce alcalde éxodo de residentes de La Morita, tras la masacre en Bavispe

Los residentes de La Morita no se han marchado de la localidad, aunque se ha rumorado un posible éxodo después de homicidio masivo de integrantes de las familias LeBaron y Langford, indicó Cornelio Vega Vega.

El alcalde del municipio donde el 4 de noviembre fueron atacados a balazos tres vehículos y murieron tres mujeres y seis niños, manifestó desconocer si las personas abandonaran el lugar.

“Ahorita todavía no se han marchado, no me han notificado que se van a ir de la localidad; hay comentarios sobre un posible éxodo pero que se hayan ido o estén yendo no me consta”, expresó.

El presidente municipal añadió que los residentes del municipio ubicado en la zona serrana noreste de Sonora, están preocupados ante el rumor de la emigración de los habitantes de La Morita.

“La gente está preocupada porque generalmente son ellos los que dan trabajo a la región; del trabajo que genera La Morita dependen alrededor de 100 familias de Bavispe”, indicó.

En esa zona laboran los habitantes del municipio en campos agrícolas, en tareas de ganadería y hasta en talleres de carpintería, precisó.

Todos temen

Vega Vega aseguró que después del hecho violento, todos los habitantes de Bavispe temen por su seguridad, aunque de momento en área esté plagada de agentes policiacos y personal de la Agencia Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI por sus siglas en inglés).

“En Bavispe tenemos cuatro policías y tres patrullas; ahorita hay mucha presencia de agentes y autoridades, todavía se trabaja en el sitio donde ocurrió el hecho violento; va a haber más seguridad en municipio porque pienso que algunos se van a quedar”, mencionó.

Por lo que ha pasado, “todos tememos por la seguridad y vamos a pedir apoyo para tener más seguridad y elementos en Bavispe, un municipio con alrededor de 1 mil 300 habitantes”, expresó antes de emitir la solicitud a participantes de la XIX Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública celebrada ayer en Hermosillo.