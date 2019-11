Descarta Seoane ser mamá a sus 43 años

La cantante y actriz mexicana dijo que no tiene contemplado convertirse en madre, no obstante que tiene sus óvulos congelados

«Ahorita no lo haría porque estoy soltera y estoy muy bien, bastante dedicada a mi carrera. Estoy contenta con lo que estoy haciendo. Cuando veo los hijos de mis amigas siento esa cosita, pero también pienso que todo eso lo manda Dios”, declaró a la prensa.

A unos meses de haber concluido su relación de tres años con Gibrán Jiménez, la llamada “Niña buena” consideró que hay muchas maneras de dar amor y no precisamente siendo madre.

«Me siento una mujer muy sensible y comprometida con la vida misma, de ser una buena persona, de dar amor de mil formas. Siempre tuve claro que no usaría esos óvulos si estaba sola o si no tenía el concepto completo. Hay muchos niños con problemas como para traer otro y por mí”.

Mencionó que por ahora sale mucho con sus amigos y amigas, y tiene más tiempo para hacer otras cosas. Además, recién grabó la canción «Mi dulce de coco» a dueto con Junior Klan.