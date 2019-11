Dejaría Pulido a Chivas por la MLS

Chivas podría quedarse sin el Campeón de Goleo del Apertura 2019, ya que Alan Pulido aceptó tener ofertas de la MLS que le «mueven el tapete».

A su llegada a la Arena Astros, donde el equipo de basquetbol tapatío le brindó un homenaje por su logro, el delantero dejó su futuro en el aire tras asegurar que ya cumplió sueños en Chivas.

«No hay fecha, la realidad es que lo más seguro es que podamos ir a la MLS, hay equipos importantes que me consideran y veremos qué pasa», dijo Pulido.

Según trascendió, el Chicago Fire tiene intenciones en llevarse al tamaulipeco, a quien le resta año y medio de contrato con Chivas, pero ante el gran torneo que hizo al anotar 12 goles llamó la atención de otras Ligas.

«Vamos a ver qué pasa. Yo tengo contrato acá, pero estamos abiertos a cualquier posibilidad, ya me tocará platicar, estoy disfrutando de las vacaciones», añadió.

A pesar de la posibilidad de que se vaya, Chivas pretende mantenerlo, según lo dicho por el director deportivo, Ricardo Peláez.

«Quiere decir que estoy haciendo bien las cosas, que me ven de buena manera, muchas veces hay que analizar las situaciones, estoy contento, es un equipo que quiero, pero siento que ya cumplí los sueños acá y gané todo, un cambio no vendría mal, es momento de regresar lo que Chivas me dio», dijo.

Pulido fue parte del plantel campeón del Clausura 2017 con Matías Almeyda y este semestre consiguió el título de goleo, el primero para un mexicano luego de que el último había sido Ángel Reyna hace ocho años, en el Clausura 2011 cuando jugaba para el América.