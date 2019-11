Corresponde a Legislativo analizar y modificar presupuesto: Díaz Brown

Establece que es inviable regresar a estado paquete presupuestal

El análisis, modificación y aprobación del proyecto de presupuesto 2020, presentado por el Ejecutivo Estatal, es facultad del poder legislativo, aclaró el coordinador de la bancada priista, Rogelio Díaz Brown.

Los ajustes deben hacerse en el Congreso local, subrayó Díaz Brown respecto el documento que entregaron diputados de la fracción panista, en la Secretaría de Hacienda, por sus consideraciones al proyecto de presupuesto 2020.

“Regresar un paquete (presupuestal) lo vemos totalmente inviable; las modificaciones y el trabajo que se tenga que hacer, se tiene que hacer aquí en el Congreso”, agregó, “ya regresarle un paquete al Gobierno del Estado, sería el paquete modificado, negociado, pactado y votado”.

En el Poder Legislativo y en el Gobierno del Estado, consideró, consideró, hay apertura suficiente para aclarar dudas e inquietudes de los legisladores, y si es necesario modificar rubros, de tal forma que el presupuesto que se apruebe sea lo que los sonorenses necesitan.

Reiteró respeto a cada una de las posturas de las diferentes representaciones en el Congreso y la disposición al diálogo de todas las partes, lo que permitirá la construcción de un presupuesto que privilegie cumplir los compromisos con los ciudadanos.

Respecto a la solicitud de una línea de crédito del Ejecutivo, reconoció Díaz Brown que faltan recursos federales para obras, que de reconsiderarlo la federación y se resuelven necesidades, se tendría que desistir de adquirirlo.

El escenario es incierto, ya que a nivel federal no definen aún los recursos para Sonora, mencionó, pero se prevé una reducción considerable, donde no se contemplan, obras significativas y necesarias para la entidad, tales como el Hospital de Especialidades.

“Lo que nos queda claro es que el Gobierno Federal no está protegiendo obras importantes en el estado de Sonora y eso llevó y obligó al Gobierno del Estado a pedir financiamiento para terminar un hospital, terminar obras que se debieron haber terminado con recursos federales y decirlo más claro, eran recursos multianuales, ellos no podían, no debían haberlos recortado”, manifestó.

Del incremento de sueldos previsto para empleados del gobierno estatal, incluyendo el de la Gobernadora, el diputado destacó que no es en sí un aumento, sino que es el ajuste inflacionario que da año con año.