Confirman que hay detenidos en caso LeBaron

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, confirmó que ya hay detenidos por la masacre a integrantes de la familia LeBarón en los límites de Sonora y Chihuahua.

«Hay detenidos, pero no nos corresponde ya proporcionar información, toda vez que la investigación está ya en manos tanto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, como en manos de la Fiscalía General de la República», declaró.

En entrevista, el funcionario aseveró que los detenidos están totalmente identificados, aunque no reveló su número, identidades o el grupo criminal al que pertenecen.

«No vamos a adelantar (información), no nos corresponde, a partir de que se abre la carpeta de investigación corresponde a las Fiscalías estatal y General», abundó.

Llega FBI

Tras inaugurar la Segunda Reunión Regional de Conferencias de Secretarios de Seguridad Pública, y de Seguridad Municipal Zona Centro, Durazo además confirmó que está en México personal del FBI para cooperar en la investigación de la masacre. «Ya están», se limitó a decir.

El Gobierno de México invitó formalmente al FBI para que, desarmados y bajo conducción del Ministerio Público Federal, realicen diligencias en conjunto relacionadas con el asesinato de nueve personas de la familia LeBarón.

«En el caso de la investigación concreta estamos obviamente abiertos, el Gobierno norteamericano ha dado todas las facilidades en el caso de la investigación de la masacre de El Paso, y en reciprocidad estamos correspondiendo para que tengan todas las facilidades y acceso a la información respecto a la tragedia de la familia Le Barón», expresó.

El Secretario reveló que hay 12 grupos de trabajo de colaboración internacional, tanto con Estados Unidos como con otros países, debido a la connotación transnacional del crimen organizado en nuestro País.

«Consecuentemente su combate sólo será posible mediante la cooperación internacional, cooperación en un marco de respeto a la soberanía y con los organismos policiales», manifestó en un hotel de Paseo de la Reforma

Elementos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ingresaron este lunes a México a través del cruce fronterizo del Municipio de Agua Prieta, Sonora.

Según reportes locales, los agentes estadounidenses se dirigen a Bavispe, Sonora, donde hace una semana fueron masacrados nueve integrantes -tres mujeres y seis niños- de las familias LeBarón y Langford.

El convoy, conformado por varias camionetas Suburban, es escoltado por patrullas de la Policía Federal.