Cobran accidentes viales 193 vidas

El uso de teléfonos celulares al conducir se ha convertido en la primera causa de accidentes viales en la entidad, que hasta julio pasado habían cobrado la vida de 193 personas en la entidad, informó el titular de la Coordinación de Prevención de Accidentes (Coepra), Jonathan Garza Rodríguez.

En rueda de prensa, precisó que el 40 por ciento de los percances se atribuye al uso de este distractor, seguido del exceso de velocidad y como tercera causa se ubica el consumo de alcohol.

Agregó que en el caso de esta capital, hasta el 31 de agosto pasado se tenían contabilizadas 50 personas muertas en accidentes viales de un total de mil 955 accidentes registrados.

Asimismo, lamentó que el grupo de edad afectado en este tipo de percances corresponde a personas jóvenes, principalmente entre 15 y 29 años de edad.

Ante ello, la Secretaría de Salud en el Estado, realizará la Semana de Sensibilización en Prevención de Accidentes con diversas actividades de capacitación, que concluirá el 22 de noviembre.

Detalló que el objetivo es el sensibilizar a la población sonorense sobre la importancia de realizar medidas preventivas en los hogares y seguridad vial para evitar desenlaces fatales causadas por quemaduras, asfixias e intoxicaciones por monóxido de carbono.

“Para ello, en las cuentas de redes sociales de la Secretaría de Salud se publicarán vídeos de prevención de accidentes dirigido a padres y menores, del 20 al 21 de noviembre se tendrá el curso-taller de atención al paciente quemado para el personal de salud en la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor”, señaló.

En el Centro de Desarrollo Infantil (CDI), comentó, el 21 de noviembre se realizará el taller de prevención de quemaduras dirigido a menores de 12 años de edad, esto debido a que en Sonora se incrementan hasta en un 20 por ciento los accidentes durante la temporada invernal.

Así mismo, añadió el funcionario estatal, para reforzar las medidas preventivas y evitar accidentes viales, por el Día Mundial de Víctimas por accidentes de tráfico, que se conmemora cada 17 de noviembre, se realizará una Feria de Seguridad Vial el 22 de noviembre en la Secundaria Técnica Estatal “Juan Cevallos Anaya”.

Para prevenir accidentes en el hogar con la llegada del frío, Garza Rodríguez recomendó tener precauciones para evitar cualquier tipo de incidente, para ello, no se debe permitir que los infantes entren a la cocina, tener las ollas y sartenes con los mangos hacia atrás y se deben de mantener los aparatos eléctricos fuera del alcance de los niños.

También, agregó que no se debe tener a los menores en brazos cuando se ingiera líquidos o comidas calientes, proteger con una barrera las estufas y los sistemas de calefacción, mantener los fósforos fuera de su alcance, no comprar artículos de pirotecnia, evitar que jueguen en las escaleras y no tener calentón en el baño.

“Si siente olor a gas, tiene náuseas o le falta el aire, no accione las llaves de luz, abra puertas y ventanas y cierre las llaves de gas, en todo momento debemos proteger a niños menores y adultos mayores, pues son quienes más son más vulnerables”, indicó.

Por último, el coordinador de Coepra recordó que la Secretaría de Salud cuenta con el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) en el C5i, a través del 9-1-1, donde se cuenta con cinco médicos y cinco paramédicos para brindar atención telefónica a quien lo necesite