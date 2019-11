Atrapan en camión urbano a tres asaltantes

Tres hombres que la tarde del pasado miércoles subieron a un camión urbano para amenazar a los pasajeros con armas blancas y despojarlos de sus pertenencias, fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal.

Se trata de quienes se identificaron como Rey David, Iván Gonzalo y José Joel, de 22, 28 y 33 años respectivamente, según un reporte de la corporación.

Eran las 18:25 horas cuando los oficiales realizaban un recorrido de prevención por el cruce del bulevar Pedro Salazar Félix y calle Pueblo Escondido, en el sector denominado Pueblitos.

En ese sitio un transeúnte les hizo señas y al acercarse a éste les notificó que recién había bajado de un camión urbano en el cual a bordo estaban tres sujetos asaltando a los pasajeros.

Los uniformados siguieron al camión y al interceptarlo subieron a éste, en el cual todo se miraba normal pero en ese momento uno de los pasajeros les hizo señas.

Al acercarse, el usuario dijo: “Mi compañero de asiento me tiene amenazado, me dijo que me callara porque si no me iba a lesionar con un arma blanca”.

Los policías sometieron inmediatamente al hombre señalado y le realizaron una revisión corporal durante la cual se le encontró un arma blanca tipo daga.

Las otras dos personas se encontraban en otra área del transporte en posesión de los objetos que despojaron al pasajero, entre éstas una cadena de oro.

Los tres individuos fueron trasladados a una comandancia de policía y posteriormente serían puestos a disposición de un agente del Ministerio Público del Fuero Común.