Aterrorizaron adicciones a Elton John

Elton John temió no ser capaz de actuar sobrio de nuevo tras pasar un año en rehabilitación y dejar atrás, a principios de los noventa, sus excesos con las drogas y el alcohol.

«Después de que finalmente cediera y decidiera buscar tratamiento para mis adicciones llegué a un punto en el que me preguntaba si alguna vez sería capaz de volver al trabajo sobrio como Elton John de nuevo», ha confesado a Variety.

«Pero en aquel tiempo no pensaba demasiado sobre ser un artista. Estaba en el punto más bajo de mi vida, el fondo absoluto. Me odiaba mucho, estaba consumido por la vergüenza. Todo lo que quería hacer era ponerme bien, así que puse toda la energía que tenía en mi recuperación», expresó.

Tras pasar todo aquel año de 1990 recibiendo tratamiento y asistiendo a reuniones de Alcohólicos Anónimos, finalmente encontró algo de luz en su camino y llegó el momento de volver a enfrentarse al escenario totalmente limpio.

«Cuando el día llegó estaba aterrorizado. Pero me las arreglé para sacar adelante la actuación. Fue la única vez que pisé un escenario aquel año y tuve que hacerlo sin la banda. Me alegro de haberlo hecho desde lo más profundo. Ese show me dio la confianza para saber que aún podía actuar sobrio», afirmó.

Una vez volvió a la carretera y a las giras, Elton John siguió asistiendo a reuniones AA por todo el planeta. Incluso participó en grupos en países con otro idioma diferente al inglés en un intento por sentirse «castigado».

Después de dos décadas de vivir todos los excesos del rock n’ roll, Elton John entró en los noventa en una etapa de madurez y recuperación de prestigio profesional.