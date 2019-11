Aprueban en lo general y en lo particular Presupuesto de Egresos

Diputados aprobaron con 302 favor, en lo general y en lo particular, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 que contempla un gasto de seis billones 107 mil 732.4 millones de pesos; será turnado al Ejecutivo.

El dictamen elaborado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública fue analizado, debatido y aprobado durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados realizada en la Expo Santa Fe, utilizada como sede alterna. Sin la presencia del Partido Acción Nacional (PAN), la sesión de 9 horas transcurrió sin incidentes.

Poco después de las 6 de la mañana, se declaró terminada la sesión ordinaria y se citó para la siguiente, el martes 26 de noviembre a las 11:00 horas.

Así fue el debate

En una sede alterna, debido al bloqueo del Palacio Legislativo por parte de campesinos, la Cámara de Diputados aprobó la mañana de este viernes, siete días después del plazo constitucional, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020.

El presupuesto asciende a 6 billones 107 mil 732.4 millones de pesos, cantidad igual a la estimada en la Ley de Ingresos.

La sesión inició el jueves 21 de noviembre poco después de las 9 de la noche, con 370 legisladores presentes en la sede alterna de la Expo Santa Fe, donde se dio cuenta al Pleno que era la continuación de la sesión suspendida el pasado 6 de noviembre en San Lázaro.

También se dio cuenta de que, por la protesta de los campesinos, los diputados no pudieron cumplir el plazo constitucional del 15 de noviembre para la aprobación del Decreto de Egresos.

«Se habilita para ser utilizado como Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, las instalaciones ubicadas en Avenida Santa Fe”, dijo la diputada Julieta Macías, secretaria de la Mesa Directiva.

Las sillas habilitadas como curules del Partido Acción Nacional (PAN) lucieron vacías por la ausencia de los legisladores.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar, fundamentó el dictamen.

«Quiero pedirles que todos y todas apoyemos este Presupuesto de billones 105 mil millones de pesos para ejercer el próximo año fiscal, todos hicimos un gran esfuerzo de diálogo, recibimos a todos los que pidieron ser escuchados”.

Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron sendas mociones suspensivas para devolver el dictamen a la Comisión, pero fueron rechazadas.

«¿Por qué estamos aquí en una sede alterna?, ¿Por qué estamos aquí obligados por una mayoría a violar la Constitución?”, dijo el diputado Fernando Galindo, del PRI.

La diputada Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva, pidió orden:

«Diputados por favor, silencio. Silencio por favor diputados, permitamos que continúe el orador, señores y señoras diputadas permitamos que continúe el orador”.

Fernando Galindo continuó:

Por qué estamos aquí obligados por una mayoría a violar la Constitución, por falta de voluntad política. No hay duda, se recibieron a muchos grupos pero no se escuchó absolutamente a nadie. Qué va a pasar con este presupuesto, no va a haber crecimiento económico el próximo año”.

Incluso los perredistas vistieron playeras negras y exhibieron mantas en contra del presupuesto, entre protestas morenistas.

«Cállese, cállese diputado, ¿quiere hablar? Anótese y venga usted, usted, usted, venga, venga, venga, venga, si no sube, cállese”, dijo el diputado Antonio Ortega, del PRD.

Movimiento Ciudadano acompañó a sus diputados en tribuna con carteles que demandaban mayores recursos para el campo, para estados y municipios, y para el desarrollo integral de comunidades y pueblos.

Después de 3 horas y 22 oradores en tribuna se votó en lo general el dictamen, de manera uninominal, a falta del tablero electrónico.

«Buenas noches. Por un presupuesto sin moches, Mario Delgado, a favor”, dijo el coordinador de Morena.

La única panista en la sesión, la presidenta de la Mesa Directiva, votó en contra.

«Laura Rojas, PAN, en contra”, dijo.

Cuarenta y cinco minutos duró esta votación de 399 legisladores. Hubo 321 votos a favor en lo general de Morena, Partido del Trabajo, Encuentro Social y Verde Ecologista, y 78 votos en contra del PRI, Movimiento Ciudadano y PRD.

«Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 321 votos”, dijo Laura Rojas.

Se registraron 514 reservas para discutirse en particular. 220 del PAN, que por no estar presentes se turnaron al Diario de los Debates. 108 del PRI, 100 del PRD, 45 de Movimiento Ciudadano y 15 del Partido Verde.

Para compactar el debate algunos diputados presentaron en bloque sus reservas, y otros declinaron usar la tribuna para solo registrarlas.

A las 6:10 de la mañana se votó en lo particular, también uno a uno y de viva voz por los diputados, y se aprobó por 302 votos de la mayoría morenista y sus aliados, 65 votos en contra de la oposición y una abstención.

Después de 9 horas de sesión quedó aprobado en su totalidad el Presupuesto de Egresos para 2020 y fue turnado al Ejecutivo para su promulgación.

