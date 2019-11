Anuncian dueto Trevi y Mónica Naranjo

Las cantante mexicana y española dejaron sin habla a sus fans al hacer el anuncio, y ahora esperan con ansias la canción

Los fans de Gloria Trevi están más que emocionados en redes sociales y todo por la colaboración que tendrá con Mónica Naranjo con el tema «Grande», el cual tiene a todos impacientes pues todos quiere escuchar la famosa canción la cual será todo un éxito.

Y es que ambas mujeres se han convertido en una leyenda para la música debido al talento arrasador que tienen, además de contar con una extensa trayectoria, la cual ha estado llena de altas y bajas, pero siempre se han mantenido de pie como todas unas guerreras.

Naranjo compartió en redes una foto donde aparece con la Trevi muy sonriente y escribió un mensaje para todos los que esperaban esta gran colaboración.

«Cuando una mujer tan valiente y tan grande como @gloriatrevi te dice que ha compuesto algo pensando en cantarlo juntas… sólo puedes decir: estoy dentro!!! Gracias, Gloria… eres un ejemplo de vida…. cantar contigo es todo un sueño. Te amo sin control», escribió la española.

Mientras tanto los fans de ambas mujeres le desearon la mejores de la suertes para que la canción triunfe además esperan que el video sea lanzado pronto.

«Con mazo ganas de escucharlo os amamoooos», «No lo creo, no sabía que grabarán algo escrito por Gloria. Ambas son mujeres que inspiran, me han hecho llorar y bailar y cantar y seguir adelante», les escribieron a ambas artistas en redes sociales.

«Todo comenzó que íbamos a coincidir en España en el orgullo gay y todo y entonces la otra me invita que a una caravana muy padre que iban a ver shots y tequila y que no sé cuanto, fue que me invitó a una entrevista, pero yo ya había sentido muchísima química con ella y yo le quería proponer que hiciéramos un dueto», dijo Gloria para el programa Hoy.