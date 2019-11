Advierten por peligrosidad de las pilas

Ivanova de los Reyes

Explican que están hechas de químicos que se gasifican rápidamente y dañan la salud de los seres humanos

Las pilas alcalinas de litio, mercurio y otros metales, usadas y desechadas en la basura son extremadamente contaminantes para el medioambiente ya que están hechas de químicos que se gasifican rápidamente y dañan la salud de los seres humanos.

Son miles de baterías que diariamente van a dar al relleno sanitario de Hermosillo, que al deteriorarse sueltan una espuma que se filtra al subsuelo y emana gases tóxicos que contaminan el aire, además de contaminar los mantos acuíferos y ocasionar problemas de visión, en riñones, pulmones, sistema nervioso central de las personas e incluso ocasionar la muerte.

El ambientalista y encargado de los reciclacentros de Hermosillo, Aarón Montaño Duarte señaló que muchas personas desconocen la toxicidad de estos materiales y lo siguen desechando en la basura, pero este residuo doméstico requiere un manejo especial.

«Las pilas no se deben desechar jamás en la basura porque incluso, aunque se tiraran al relleno sanitario, millones de pilas contaminan el aire y provocan una nube tóxica que nos daña la vista y los pulmones, ya que el gas que expulsa no tiene un olor característico y lo respiramos sin darnos cuenta», explicó.

Resaltó que se requiere instalar contenedores de reciclaje de estos materiales en escuelas, paradas de camiones como se hacía antes y fraccionamientos de la ciudad, para evitar que terminen en la vía pública o en la basura.

Señaló que en México no existe un centro de reciclado de pilas como tal, sino que son enviadas a una planta de almacenaje en Tamaulipas donde las sepultan en bóvedas de concreto y las sellan para neutralizar los gases.

Montaño Duarte mencionó que los reciclacentros son puntos de acopio de pilas alcalinas todos los sábados para que los ciudadanos las lleven ahí y darles el manejo especial que requieren.