Ratifica Gobierno de Claudia Pavlovich gasto transparente y eficiente del dinero público

La administración pública estatal de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) logró los mejores resultados en el país y en el caso del Poder Ejecutivo del Estado tiene cero monto por aclarar, de acuerdo al segundo informe de la Cuenta Pública 2018, anunció Miguel Ángel Murillo Aispuro, secretario de la Contraloría General del Estado.

En conferencia de prensa, Murillo Aispuro resaltó que el pasado 31 de octubre, la ASF entregó a la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, su segundo informe relativo a la Cuenta Pública del 2018, donde dan a conocer los resultados de las auditorías realizadas al gobierno federal, a los gobiernos de los estados y los municipios, en cuanto al ejercicio de los recursos federales.

“Con estos resultados, la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich, reafirma su compromiso y voluntad política de rendir cuentas claras a las y los sonorenses; alcanzar el primer lugar en el manejo adecuado del gasto federalizado, debe de ser motivo de satisfacción para la sociedad sonorense, pues con este resultado se refrenda el hecho de que todos los recursos que se envían a Sonora se aplican correctamente, y con sentido de las prioridades”, manifestó.

El titular de la Contraloría General del Estado, explicó que a Sonora se le han realizado auditorías al gasto federalizado de la cuenta pública del 2018, y qué, hasta el segundo informe, lo revisado incluía asignaciones de recurso federal por 14 mil 234 millones, y la muestra auditada fue por 12 mil 955 millones, que corresponde al 91.01% del total de los recursos asignados.

A todo el Estado, declaró, se le auditaron los fondos del Ramo General 33 (Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios), Ramo General 28 (Participaciones a Entidades Federativas y Municipios) y Convenios Federales (Seguro Popular, Fortalecimiento Financiero).

Además, dijo, “de ser Sonora el estado que de forma acumulada en la Cuenta Pública 2018, lleva el menor monto observado, también de manera proporcional, es decir, en lo observado sobre el total auditado, obtuvo el primer lugar en la gráfica con el 0.3% en su mayoría ha sido aclarado, es decir, Sonora es el estado con menor monto observado en relación al monto auditado”.

El contralor estatal agregó, “estos logros de la administración que lidera Claudia Pavlovich Arellano, son estimulantes y generadores de confianza entre las y los ciudadanos, porque las conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación son los indicadores más confiables en el país y brindan, además, la certeza de que en Sonora tenemos un buen gobierno, preocupado por hacer bien su trabajo”, reiteró.

Murillo Aispuro, destacó que este logro se debió a la conjunción de esfuerzos entre todas las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y la decidida participación de los ayuntamientos de Sonora, por actuar con estricto apego a la Ley, privilegiando el enfoque preventivo, y en su caso, por atender en tiempo y forma las observaciones resultantes de las auditorías practicadas.

Actualmente, expuso, se están llevando a cabo las auditorías que serán publicadas en la tercera entrega, que se realizará el día 20 de febrero del 2020 en la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, y con la cual se dará por concluida la revisión de la cuenta pública del 2018.

Sufren los hermosillenses contaminación por polvo; respiran polvo y tierra

En plena temporada de otoño, Hermosillo se ha convertido en el municipio más contaminado por polvo del estado. Son insoportables las polvoredas que se registran en las colonias periféricas afectando a todos los habitantes de la ciudad. El polvo se levanta en las orillas y el aire se encarga de trasladarlo por todas partes. Ya no se puden realidad actividades al aire libre porque es mucha la contaminación, mientras las autoridades municipales están en espera de recursos federales y estatales para solucionar este problema y otros que afectar la salud de la ciudadanía.

Tanto en el norte como en el sur se pueden ver todas en las tardes gran cantidad de polvo que se levanta y que los habitantes de este desnaranjado pueblo se lo llevan a los pulmones, poniendo en riesgo su salud, mientras las autoridades ponen marcha diversas campañas para proteger al pueblo de las enfermedades. Primero hay que atacar los medios transmisores de enfermedades para evitar que estas lleguen afectar a la ciudadanía. De perdida se deberían de regar las calles periféricas para evitar así la producción polvo.

No sé si todavía el Ayuntamiento de Hermosillo tenga pipas, como antes, porque si no, los hospitales y clínicas, principalmente de los gobiernos federal y estatal, no alcanzarán para atender la demanda de enfermedades respiratorias. Es necesario que la alcaldesa de Hermosillo le busque solución a los problemas prioritarios que afecta a la mayoría de los habitantes del municipio y deje de “tiras dinero” construyendo masetas para los árboles del bulevar Hidalgo, porque no la necesitan. Son plantas que no necesitan tanta agua, así como las riegan ahora está bien.

Si no tiene dinero el Ayuntamiento para pavimentar las calles, avenidas y bulevares de los barrios y colonias, pues que compre o rente pipas y así la pueden “regar” todos los días…las calles. Que se olvide la alcaldesa de las obras de relumbrón y que atienda los verdaderos problemas que afectan la saludad de los hermosillenses. Hasta ahora, Hermosillo es una de las ciudades más hermosas del país y, su gente, de lo mejor, lo que sea de cada quién. El próximo presidente o presidenta municipal debe de ser una persona que quiera mucho al municipio y si es oriundo de aquí, mejor.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden, en política no hay amigos, solo compromisos.