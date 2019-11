Busca Joaquín Hernández consolidarse en México

El futbolista mexicanoamericano, está satisfecho con su actuación en el actual Torneo de Apertura 2019 de la Liga de Ascenso MX, aunque está consciente que tiene mucho que mejorar

Pese a las adversidades, Joaquín Alonso Hernández García sigue luchando por consolidarse dentro del balompié profesional mexicano con el equipo Cimarrones de Sonora.

En entrevista, el futbolista de 25 años, nacido en El Paso, Texas, expresó sentirse contento y satisfecho por la labor que él y sus compañeros han efectuado durante el presente Torneo de Apertura 2019 de la Liga de Ascenso MX, aunque reconoció que no pueden caer en excesos de confianza ya que aún tienen muchos detalles por mejorar.

“La confianza yo creo que en este equipo no cabe, sabemos que cualquier equipo de la Liga te puede complicar, sea en casa o de visita, pero para nada, siempre vamos a intentar desde el primer minuto convertir un gol para estar más tranquilos y poder manejar los partidos a nuestro ritmo”, declaró.

Asimismo, el joven delantero mencionó que la clave del triunfo es el trabajo en equipo y considera que por el momento han tenido un buen desempeño, además de que señaló de que no gusta del individualismo, por lo cual, permanece concentrado al máximo cuando se encuentra sobre la cancha para generar opciones de anotar a los jugadores que lo acompañan en el ataque.

“No estoy peleado con los pases, de hecho me gusta mucho dar asistencias, igual si se presenta el gol mejor, el torneo en general para mí creo que he tenido buenas actuaciones, más que nada, en esfuerzo, en los pases a gol, es la función de un delantero, estar ahí, ser un poste, meterlas cuando las tengas, me gustaría tener más goles en la cuenta, pero todavía no acaba el torneo y se viene la liguilla y ahí me puedo destapar”, comentó.

Cabe destacar, que Hernández García suma un par dos anotaciones y tres asistencias en lo que va del campeonato, acumulando 827 minutos disputados sobre el terreno de juego.