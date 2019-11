Balean militares a comerciante en Empalme

Mizael Díaz Ulloa, FM105

Mario O.F., fue atacado durante la madrugada cuando circulaba a bordo de su vehículo, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional

Un comerciante y ganadero miembro de conocida familia de Empalme fue víctima de una agresión armada por parte de elementos de la Sedena cuando llegaba a su casa en avenida Primero de Mayo, entre calle Nicolás Bravo y Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Moderna, luego de lo cual, los mandos militares ofrecieron disculpas y señalaron que fue una confusión.

El empalmense Mario O.F., fue agredido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mientras estaba a bordo de su vehículo pick up, el cual recibió varios impactos de bala, debido a lo cual resultó con heridas en rostro, pecho y brazos, debido a los cristales que se le incrustaron, producto de los balazos que recibió la unidad.

El joven viajaba en un vehículo pick up Ford, color blanco, modelo 2019, que presentó balazos en el parabrisas, vidrios traseros, laterales, y carrocería.

A las 04:50 horas, Mario O.F. se dirigía a su casa cuando regresaba de una fiesta y elementos de la Sedena, a bordo de la unidad 0824317, le efectuaron señas para que se detuviera, pero no lo hizo, ya que supuso que las indicaciones no eran para él.

Cuando se estacionaba frente a su domicilio los militares empezaron a disparar, impactando en diversas ocasiones la unidad, para luego apuntar con sus armas al conductor, incluso, a la familia que salió de la casa.

Al lugar llegaron paramédicos de Cruz Roja, quienes auxiliaron a la víctima por las lesiones sufridas en el rostro, pecho y brazos, debido a los cristales quebrados por las balas.

Al darse cuenta que se trataba de un error los militares ofrecieron disculpas y apoyo para la atención médica y para la reparación de daños en el vehículo.

Las calles donde ocurrieron los hechos se mantuvieron sitiadas, mientras que altos mandos de la Sedena se trasladaron de la ciudad de Hermosillo hasta el domicilio de la familia empalmense para ofrecer la reparación de daños.