Se esfuma Liguilla para las Chivas

Chivas dio un paso más hacia la eliminación con la derrota ante Xolos. Por más que intentó enderezar el rumbo y buscar el milagro, un tanto solitario de Ariel Nahuelpán afianzó a los fronterizos en los primeros ocho puestos y a los Rojiblancos los hundió en la clasificación general.

Chivas tuvo las miras de su plana mayor desde un palco, pero no así la de su público, el cual no pobló el estadio Akron en la fecha doble. Con la meta de clasificar a la liguilla, el XI de Luis Fernando Tena intentó competir desde los primeros minutos y así no exterminar su sueño de clasificar.

Sin embargo, Xolos ladró y mordió al instante. Ariel Nahuelpán remató un centro de Miler Bolaños y adelantó a la jauría en el marcador. Las aspiraciones de clasificación se esfumaban momentáneamente.

Los de casa apretaron a unos Canes Aztecas que se replegaron ante los embates rojiblancos; sin embargo, la delantera no lució efectiva y Lajud apenas tuvo que esforzarse.

Para el segundo tiempo y con la ventaja para los fronterizos, Chivas salió insistente y decidido a emparejar los cartones. La más clara fue por parte de Gael Sandoval. El mexicano quedó en posición de disparo en el área tras un balón que Ponce le bajó, pero abanicó en su intento y se perdió la oportunidad.

El segundo intento fue de Pulido. El tamaulipeco se llevó a dos canes, pero al momento de su disparo le salió Braghieri y tapó el disparo. La siguiente fue de Alexis Vega, quien impactó de media distancia y su esférico impactó en el poste de Lajud.

Xolos sintió la presión y poco pudo hacer al frente. Los de Óscar Pareja tenían los tres puntos en la bolsa y un lugar momentáneo en liguilla. Pese a todo, Chivas insistió hasta más no poder.

Un tiro libre de la ‘Chofis’ trajo la confusión. El balón pegó por fuera de la red, pero ingresó por un hueco a la portería. El VAR tuvo que entrar en función para no señalar el gol. Minutos después, el VAR volvió a la acción ante un posible penal, pero la tecnología no avaló un contacto sobre Molina.

Al final, ante el grito homofóbico presente, el central terminó el duelo con Chivas cada vez más lejos de la Liguilla.