Representará a Italia atleta mexicana

La taekwondoína mexicana Paulina Armería decidió probar suerte en Italia, ya que al tener doble nacionalidad aprovechará la oportunidad de contender por ese país en su ilusión por llegar a unos Juegos Olímpicos.

Aunque dejó en claro que su misión es seguir en su desarrollo deportivo y académico, expuso que al tener la oportunidad, no dudó en tomarla para aspirar a llegar a Tokio 2020, pero con la nacionalidad italiana.

Armería Vecchi, monarca Centroamérica Barranquilla 2018, externo que se va en las mejores condiciones con la anuencia de las máximas autoridades deportivas del país, como la Conade y la propia Federación Mexicana de Taekwondo.

La competidora, que tiene raíces italianas, comentó que la oportunidad se dio debido a la doble nacionalidad que tiene y desde luego por el amor que siente por Italia, dado sus raíces.

“Me voy a Roma a empezar a entrenar con el equipo de Italia. Dejo de representar a México en los mejores términos. Fui con la gente de Conade, le escribí a mano una carta a Ana Guevara para expresarle su apoyo y agradecerle por todo este tiempo”, comentó.

La taekwondoína apuntó que otras de las causas por la cuales optó por dejar México fue que las aspiraciones por representar al país en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 eran casi nulas y, por ende, decidió hacer los cambios en su vida deportiva y desde luego en lo académico.

No sólo voy por la aventura, sino porque quiero hacer más cosas. Además, me siento privilegiada porque tengo el apoyo de mi familia, de los patrocinios y de mi federación. Me siento honrada de lo que hice por México”, apuntó.

Armería Vecchi señaló que más allá de la competencia interna dentro de la selección mexicana, el cambiar de país va más allá de buscar el pase olímpico, sino que es ir paso a paso en su nueva vida en Europa.

“Me ilusiona ir a unos Juegos Olímpicos, donde haya esa ilusión lo buscaré y eso me ha movido en estos seis años de estar en la selección nacional. Es algo que de pronto se abrió para mí. No fui a buscar la nacionalidad, porque tengo la doble nacionalidad, y cuando se recibió la invitación, lo analicé”, abundó la atleta.

Refirió que a finales de este año tomará parte en el Nacional Italiano en donde buscará ganarse un lugar en el equipo del país y desde luego pensar en un lugar en el conjunto mayor, para luchar por una oportunidad a Tokio 2020.

Paulina Armería ingresa a la lista de atletas mexicanos que deciden cambiar de nacionalidad, y el más reciente es el caso de la esgrimista Paola Pliego, quien debido a problemas con la federación de su deporte decidió emigrar a Uzbekistán.