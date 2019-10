Capacitarán a taxistas en materia turística

A fin que los taxistas sean los mejores aliados del Gobierno del Estado para seguir promoviendo a Sonora en materia turística de la mejor manera, se firmó un convenio de colaboración para que la Secretaría de Economía y la Comisión de Fomento al Turismo (Cofetur) brinden capacitación al gremio.

En la explanada del Gimnasio de la Universidad de Sonora se formalizó el convenio con la participación de Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía, y Luis Núñez Noriega, coordinador de Cofetur, por parte del Gobierno del estado, así como de líderes sindicales y operadores de taxis, por parte del gremio.

En su intervención, Núñez Noriega explicó que la competitividad de una entidad se nutre de varios aspectos como la infraestructura y condiciones de vida, pero es muy importante el factor humano y en el caso del turismo son los taxistas quienes entablan la primera comunicación con los visitantes.

A través del programa ‘Sonora con Actitur’ se capacitará al gremio de taxistas para que ellos a su vez brinden información adecuada y oportuna a los turistas, comentó el funcionario estatal.

Los taxistas reciben a los turistas en los aeropuertos y en las centrales de autobuses de los diferentes municipios de Sonora, para desplazarlos a los lugares donde desarrollarán sus actividades.

“Ustedes son las primera cara de atención al turista que tiene el estado y queremos ayudar en el proceso de capacitación para que tengan más información y estén mejor documentados para evitar comentarios que no son los adecuados”, resaltó.

“A veces llega un turista a una ciudad y pregunta cuántos habitantes tiene la ciudad o qué me recomienda para visitar en la noche o quisiera ir mañana a dar la vuelta a un museo o restaurante y si el taxista no está preparado puede dar una respuesta riesgosa como no le recomiendo salir, aquí es muy peligroso, asaltan, etcétera”, argumentó Núñez Noriega.

Se mantiene afluencia turística en Sonora

Por otra parte, Núñez Noriega comentó que el turismo extranjero y nacional no ha disminuido en destinos como Puerto Peñasco y Guaymas en este año, incluso con informaciones difundidas sobre el hallazgo de fosas u osamentas en los últimos días en estos puntos de la geografía de Sonora.

Destacó que en el caso de Puerto Peñasco se registran tasas de crecimiento superiores al ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

“Considerando otros destinos como Baja California Sur y Quintana Roo que crecen en tasas importantes, en Sonora Puerto Peñasco está creciendo mucho muy alto e incluso es referencia nacional por la alta tasa de crecimiento que está teniendo”, abundó el funcionario estatal.